МОЗ готується до приїзду в Умань паломників-хасидів

Дозволяючи цьогоріч святкування в Умані, влада розраховує на високий рівень вакцинації паломників і містян, а також на масове експрес-тестування на коронавірус.

Завершується підготовка до безпечного прийняття паломників-хасидів для святкування іудейського Нового року (Рош га-Шана) в Умані цьогоріч. Про це написав у Facebook головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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За його словами, прийняти паломників цьогоріч дозволяють:

нинішня епідемічна ситуація в Україні;

високі рівні охоплення вакцинацією в світі;

своєчасно розпочата підготовка до цього святкування.

"Крім цього, і жителі Умані активно прищеплюються — особливо це стосується працівників готельно-ресторанної сфери", — додав Кузін.

Свято має проходити на початку вересня. Ще в липні рішенням Головного санітарного лікаря були затверджені відповідні протиепідемічні заходи. Правила перетину держкордону і в'їзду в Україну затверджені рішенням уряду.

Наразі:

виготовляються інформаційні матеріали для роздавання в аеропортах і в місті Умань;

Товариство Червоного Хреста вже залучило волонтерів з України та Ізраїлю для проведення експрес-тестування паломників;

Центр громадського здоров'я України виділив 19 тис. упаковок антисептиків і 190 тис. масок, їх найближчим часом доставлять в Умань;

очікується доставка 50 тис. експрес-тестів для паломників.

Нагадаємо, в минулому році через погіршення епідемічної ситуації в'їзд іноземців в Україну був заборонений з 29 серпня. Чекаючи заборони, хасиди почали заздалегідь приїжджати в Україну. Більше тисячі хасидів застрягли на кордоні Білорусі та України. Вони прямували до Умані, але їх не пропустили. Фонд імені Раббі Нахмана закликав хасидів не їхати в Україну в 2020 році.