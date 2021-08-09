Минздрав готовится к приезду в Умань паломников-хасидов

Разрешая в этом году празднование в Умани, власть рассчитывает на высокий уровень вакцинации паломников и горожан, а также на массовое экспресс-тестирование на коронавирус.

Завершается подготовка к безопасному принятию паломников-хасидов для празднования иудейского нового года (Рош ха-Шана) в Умани в этом году. Об этом написал в Facebook главный санитарный врач Игорь Кузин.

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По его словам, принять паломников в этом году позволяют:

нынешняя эпидемическая ситуация в Украине;

высокие уровни охвата вакцинацией в мире;

своевременно начатая подготовка к этому празднованию.

"Кроме этого, и жители Умани активно прививаются – особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы", – добавил Кузин.

Праздник должен проходить в начале сентября. Еще в июле решением Главного санитарного врача были утверждены соответствующие противоэпидемические мероприятия. Правила пересечения госграницы и въезда в Украину утверждены решением правительства.

В настоящее время:

изготавливаются информационные материалы для раздачи в аэропортах и ​​в городе Умань;

Общество Красного Креста уже привлекли волонтеров из Украины и Израиля для проведения экспресс-тестирование паломников;

Центр общественного здоровья Украины выделил 19 тыс. упаковок антисептиков и 190 тыс. масок, их в ближайшее время доставят в Умань;

ожидается доставка 50 тыс. экспресс-тестов для паломников.

Напомним, в прошлом году из-за ухудшения эпидемической ситуации въезд иностранцев в Украину был запрещен с 29 августа. Ожидая запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину. Более тысячи хасидов застряли на границе Беларуси и Украины. Они направлялись в Умань, но их не пропустили. Фонд имени Рабби Нахмана призывал хасидов не ехать в Украину в 2020 году.