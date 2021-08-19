"Год экономим деньги": тысячи хасидов-паломников заранее приехали в Умань на Рош ха-Шана (фото)

Предполагается, что на празднование в город приедут до 50 тысяч хасидов. Заранее в Украину паломники приезжают, опасаясь возможных проблем на границе и локдаунов.

В Украину накануне празднования Рош ха-Шана прибыли уже около 8 тысяч паломников. Об этом сообщает Pavlovsky News.

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По данным журналистов, хасиды решили заранее приехать в Умань, чтобы избежать нового локдауна из-за возможной вспышки COVID-19 и проблем при пересечении границы.

Паломники в комментарии журналистам рассказывают, что к празднованию Рош га-Шана готовились целый год, а заранее приехали в Умань, чтобы побывать на могиле своего духовного лидера Цадика Нахмана. Прибывшие в Украину хасиды гуляют по улицам целыми семьями, а за аренду жилья в Умани отдают от $600.

"Мы круглый год экономим деньги, чтобы приехать в Умань", — рассказала жительница Южного Тель-Авива, приехавшая в Украину с мужем и четырьмя детьми.

Местный житель Ян отметил, что в Умане сейчас спокойная обстановка и мужчина рассчитывает, что паломники-туристы с муниципальной властью не будут нагнетать ситуацию, как было в прошлые года.

[ + – ] Тысячи хасидов заранее приехали в Умань

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко предположил, что во время празднования Рош ха-Шана в Умань приедет около 50 тысяч паломников. По его словам, украинские полицейские взаимодействуют со своими израильскими коллегами, чтобы гости чувствовали себя в полной безопасности.

"И сейчас наша главная задача — чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. На все события, которые будут происходить, мы будем очень быстро и своевременно реагировать. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы. Мы работаем вместе с пограничной, миграционной службой для того, чтобы люди могли заехать и в безопасности отметить праздник", — подчеркнул Игорь Клименко во время встречи с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским.

[ + – ] Паломники-хасиды в Умани

[ + – ] Паломники-хасиды в Умани

В рамках подготовки к празднованию Рош ха-Шана (6-8 сентября) бойцы СБУ провели плановые тренировки в Умани. По данным пресс-центра спецслужбы, спецназ СБУ проводил штурм одного из номеров отеля, расположенного на территории историко-культурного центра имени Рабби Нахмана в Умани, который был заминирован "злоумышленниками".

"Тренировка происходила в условиях максимально приближенных к реальным. Спецназовцы СБУ провели штурм с использованием альпинистского снаряжения и задержали "террористическую группу", — заявили в СБУ и подчеркнули, что в учениях также участвовали сотрудники Нацполиции и ГСЧС.

[ + – ] Учения СБУ в Умани

Ранее Фокус сообщал, что МОЗ готовится к приеду тысячи хасидов. Власти рассчитывают, что тысячи паломников, которые прибудут в Умань на празднование Рош ха-Шана, будут вакцинированы от COVID-19, а в городе будет функционировать массовое экспресс-тестирование на коронавирус.

Также Фокус рассказывал, что в прошлом году из-за ухудшения эпидемической ситуации, связанной с COVID-19 въезд иностранцев в Украину был запрещен с 29 августа. Ожидая запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину, чтобы отпраздновать в Умани Рош ха-Шана.