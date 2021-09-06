Святкування Рош га-Шана: в Умані зафіксували перші випадки COVID-19 серед хасидів

Влада здійснює в Умані нагляд щодо виконання протиепідемічних заходів, необхідних для запобігання можливого спалаху інфекції.

Епідемічна ситуація в Умані, куди вже прибули тисячі паломників-хасидів на святкування Рош га-Шана, нестійка через нові випадки зараження COVID-19. Про це попередила глава Держпродпотребслужби в Черкаській області Лариса Качанова.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За її словами, коронавірусну інфекцію зафіксували у паломників-хасидів, які прибули в Умань.

Наразі, як зазначила Лариса Качанова, влада здійснює в регіоні нагляд щодо виконання протиепідемічних заходів, які необхідні для запобігання можливого спалаху COVID-19.

"Епідемічна ситуація нестійка. Уже зареєстровані перші хворі серед прибулих до нас паломників", — додала глава Держпродпотребслужби в Черкаській області.

Мер Умані Ірина Плетньова, зі свого боку, заявила, місцева влада зробила все можливе до приїзду десятків тисяч паломників хасидів для святкування Рош га-Шана. Чиновниця також зазначила момент, який її не влаштовує як міського голову.

За її словами, деякі території Умані заповнені сміттям і це пов'язано з тим, що власники готелів, де селяться іноземні паломники, не хочуть вивозити відходи.

"Не всім задоволені, тому що територія не зовсім чиста, але це пов'язано з тим, що власники готелів не хочуть займатися вивезенням сміття", — резюмувала Ірина Плетньова.

Раніше Фокус повідомляв, що МОЗ готується до приїзду тисяч паломників-хасидів. У профільному міністерстві розраховують, що іноземні громадяни, які приїдуть в Умань для святкування Рош га-Шана, будуть щеплені від COVID-19. У місті також будуть функціонувати масові експрес-тестування на коронавірус для запобігання можливого спалаху інфекції.

Також Фокус розповідав, що паломники-хасиди заздалегідь приїхали в Умань, щоб уникнути проблем на кордоні. Ще в середині серпня в Умані прибули вісім тисяч хасидів. Іноземці побоювалися проблем на кордоні через можливий новий локдаун, тому заздалегідь прибули на територію України.