Празднование Рош ха-Шана: в Умани зафиксировали первые случаи COVID-19 среди хасидов

Власти осуществляют в Умани надзор по выполнению противоэпидемических мер, необходимых для предотвращения возможной вспышки инфекции.

Эпидемическая ситуация в Умани, куда уже прибыли тысячи паломников-хасидов на празднование Рош ха-Шана, неустойчива из-за новых случаев заражения COVID-19. Об этом предупредила глава Госпродпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова.

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По ее словам, коронавирусную инфекцию выявили у паломников-хасидов, которые прибыли в Умань.

В данный момент, как отметила Лариса Качанова, власти осуществляют в регионе надзор по выполнению противоэпидемических мер, которые необходимы для предотвращения возможной вспышки COVID-19.

"Эпидемическая ситуация неустойчива. Уже зарегистрированы первые больные среди прибывших к нам паломников", — добавила глава Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

Мэр Умани Ирина Плетнева, в свою очередь, заявила, местные власти сделала все возможное к приезду десятков тысяч паломников хасидов для празднования Рош ха-Шана. Чиновница также указала на момент, который ее не устраивает как городского голову.

По ее словам, некоторые территории Умани заполнены мусором и это связано с тем, что владельцы гостиниц, где селятся иностранные паломники, не желают вывозить отходы.

"Не всем довольны, потому что территория не совсем чистая, но это связано с тем, что владельцы гостиниц не хотят заниматься вывозом мусора", — резюмировала Ирина Плетнева.

Ранее Фокус сообщал, что МОЗ готовится к приезду тысяч паломников-хасидов. В профильном министерстве рассчитывают, что иностранные граждане, которые приедут в Умань для празднования Рош ха-Шана, будут привиты от COVID-19. В городе также будут функционировать массовое экспресс-тестирование на коронавирус для предотвращения возможной вспышки инфекции.

Также Фокус рассказывал, что паломники-хасиды заранее приехали в Умань, чтобы избежать проблем на границе. Еще в середине августа в Умань прибыли восемь тысяч хасидов. Иностранцы опасались проблем на границе из-за возможного нового локдауна, поэтому заранее прибыли на территорию Украины.