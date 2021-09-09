Под Киевом микроавтобус с хасидами попал в ДТП, есть жертвы (фото)

13 паломников-хасидов направлялись из Умани в международный аэропорт "Борисполь".

В четверг, 9 сентября, на трассе Киев-Одесс в смертельное ДТП угодил микроавтобус, в салоне которого находились хасиды. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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Полицейские получили информацию про ДТП возле села Чупира около 4:00 утра.

По предварительным данным, авария произошла на 109 километре трассы Киев-Одесса. 37-летний водитель, перевозивший 13 паломников-хасидов из Умани в аэропорт "Борисполь", двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства.

Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, выполняя маневр, врезался со встречным автобусом и вылетел с проезжей части в поле. В результате ДТП, по словам полицейских, погиб 45-летний гражданин Израиля.

Другие пассажиры, которые находились на момент аварии в салоне микроавтобуса, не пострадали.

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Ранее Фокус рассказывал, что тысячи паломников-хасидов заранее приехали в Украину для празднования Рош ха-Шана. Иностранцы, чтобы избежать локдауна и проблем при пересечении границы из-за карантинных ограничений, заранее приехали в Умань.

Также Фокус сообщал, что среди хасидов в Умани зафиксированы первые случаи заражения COVID-19. В Умани, куда для празднования Рош ха-Шана прибыли тысячи иностранцев, наблюдается неустойчивая эпидемическая ситуация.