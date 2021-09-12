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В Бердянске пьяный депутат устроил ДТП и сбил пешехода (фото, видео)

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В Бердянске депутат Николай Рудницкий устроил ДТП и сбил пешехода
Депутат Рудницкий устроил ДТП в Бердянске

Виновник аварии Николай Рудницкий пытался скрыться с места ЧП до приезда силовиков. Драгер показал 2,2 промилле при норме 0.2.

В Бердянске действующий депутат городского совета Николай Рудницкий устроил ДТП, снес фонарный столб и сбил пешехода на большой скорости. Об этом сообщает местный паблик "ГО ОПГ Кош".

По словам очевидцев, авария произошла в субботу, 11 сентября.

Депутат Бердянского горсовета Николай Рудницкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП, во время которого вылетел с проезжей части, снес фонарный столб и сбил пешехода.

Пострадавшего мужчину в критическом состоянии госпитализировали. Виновник ДТП, как рассказывают очевидцы, пытался скрыться с места аварии до приезда правоохранителей.

Николай Рудницкий устроил ДТП в Бердянске
Николай Рудницкий устроил ДТП в Бердянске

Информацию про ДТП с участием депутата Бердянского горсовета Николая Рудницкого подтвердили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области. По словам силовиков, аварию устроил мужчина 1977 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем BMW X5.

В районе АЗС "Окко" на Мелитопольском шоссе депутат горсовета не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, где снес опору наружного электроосвещения.

В Бердянске депутат Николай Рудницкий сбил пешехода
Депутат Бердянского горсовета Николай Рудницкий

После этого, как сообщают силовики, водитель BMW X5 совершил наезд на мужчину, который находился на разделительной полосе. Виновника ДТП задержали, а в его крови обнаружили 2,2 промилле алкоголя.

По факту ДТП в Бердянске открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286-1. Если вина депутата Николая Рудницкого будет доказана — ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

В Бердянске депутат Николай Рудницкий сбил пешехода
ДТП в Бердянске с Николаем Рудницким
Фото: Нацполиция

Депутат Бердянского горсовета Николай Рудницкий в своей декларации за 2020 год указал внедорожник BMW X5 2014 года выпуска. Топ-чиновник указал, что купил автомобиль премиум-класса за 762 тысячи гривен.

В Бердянске депутат Николай Рудницкий сбил пешехода
ДТП в Бердянске с Николаем Рудницким
В Бердянске депутат Николай Рудницкий сбил пешехода
ДТП в Бердянске с Николаем Рудницким
Николай Рудницкий устроил ДТП в Бердянске

Ранее Фокус рассказывал про другое ДТП с участием топ-чиновника. Мэр Вознесенска Евгений Величко попал в аварию и врезался в автобус с детьми. Мэр города Евгений Величко получил травмы после ДТП, а дети и водитель автобуса отделались испугом.

Также Фокус сообщал, что микроавтобус с хасидами попал в смертельное ДТП под Киевом. Иностранные паломники направлялись из Умани в аэропорт "Борисполь", а микроавтобус, перевозивший хасидов, попал в ДТП на трассе Киев-Одесса. Один из паломников-хасидов погиб от полученных травм на месте ДТП.