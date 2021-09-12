В Бердянске пьяный депутат устроил ДТП и сбил пешехода (фото, видео)

Виновник аварии Николай Рудницкий пытался скрыться с места ЧП до приезда силовиков. Драгер показал 2,2 промилле при норме 0.2.

В Бердянске действующий депутат городского совета Николай Рудницкий устроил ДТП, снес фонарный столб и сбил пешехода на большой скорости. Об этом сообщает местный паблик "ГО ОПГ Кош".

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По словам очевидцев, авария произошла в субботу, 11 сентября.

Депутат Бердянского горсовета Николай Рудницкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП, во время которого вылетел с проезжей части, снес фонарный столб и сбил пешехода.

Пострадавшего мужчину в критическом состоянии госпитализировали. Виновник ДТП, как рассказывают очевидцы, пытался скрыться с места аварии до приезда правоохранителей.

[ + – ] Николай Рудницкий устроил ДТП в Бердянске

[ + – ] Николай Рудницкий устроил ДТП в Бердянске

Информацию про ДТП с участием депутата Бердянского горсовета Николая Рудницкого подтвердили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области. По словам силовиков, аварию устроил мужчина 1977 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем BMW X5.

В районе АЗС "Окко" на Мелитопольском шоссе депутат горсовета не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, где снес опору наружного электроосвещения.

[ + – ] Депутат Бердянского горсовета Николай Рудницкий

После этого, как сообщают силовики, водитель BMW X5 совершил наезд на мужчину, который находился на разделительной полосе. Виновника ДТП задержали, а в его крови обнаружили 2,2 промилле алкоголя.

По факту ДТП в Бердянске открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286-1. Если вина депутата Николая Рудницкого будет доказана — ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

[ + – ] ДТП в Бердянске с Николаем Рудницким Фото: Нацполиция

Депутат Бердянского горсовета Николай Рудницкий в своей декларации за 2020 год указал внедорожник BMW X5 2014 года выпуска. Топ-чиновник указал, что купил автомобиль премиум-класса за 762 тысячи гривен.

[ + – ] ДТП в Бердянске с Николаем Рудницким

[ + – ] ДТП в Бердянске с Николаем Рудницким

[ + – ] Николай Рудницкий устроил ДТП в Бердянске

Ранее Фокус рассказывал про другое ДТП с участием топ-чиновника. Мэр Вознесенска Евгений Величко попал в аварию и врезался в автобус с детьми. Мэр города Евгений Величко получил травмы после ДТП, а дети и водитель автобуса отделались испугом.

Также Фокус сообщал, что микроавтобус с хасидами попал в смертельное ДТП под Киевом. Иностранные паломники направлялись из Умани в аэропорт "Борисполь", а микроавтобус, перевозивший хасидов, попал в ДТП на трассе Киев-Одесса. Один из паломников-хасидов погиб от полученных травм на месте ДТП.