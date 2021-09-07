Мэр Вознесенска на Volkswagen попал в ДТП, врезавшись в автобус с детьми (видео)

Изначально неизвестный мужчина утверждал, что за рулем авто в момент аварии был он, а не городской голова. Машина мэра при этом на месте происшествия стояла без номерных знаков.

Мэр Вознесенска Николаевской области Евгений Величко попал в ДТП, в результате которого произошло столкновение его Volkswagen с пассажирским автобусом. В салоне автобуса в момент аварии находились дети, однако, по словам правоохранителей, "с ними все в порядке". Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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По словам полицейских, авария произошла во вторник, 7 сентября, на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске. Там столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и пассажирский автобус. В результате водитель Volkswagen, мэр города Евгений Величко получил травмы. В то же время водитель автобуса и дети, которые находились в салоне, не пострадали — последних до приезда полицейских с места ДТП забрали родители.

"По предварительной информации, с детьми все в порядке", — утверждают правоохранители.

Полиция открыла производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В свою очередь портал "Воскресенский вестник" сообщило, что авария произошла около 08:00, а на месте происшествия находился мужчина по имени Виталий, который утверждал, что за рулем Volkswagen в момент ДТП был он, а не мэр Вознесенска. При этом Виталий не объяснил, каким образом авто городского головы оказалось у него и просил не фотографировать место происшествия.

[ + – ] Видео с места ДТП с участием мэра Вознесенска

Через некоторое время, по данным журналистов, сам Величко подтвердил, что за рулем находился именно он.

"Рассказывает, что ДТП произошло во время того, как он ехал за секретарем совета Викторией Бальцер. В момент поворота солнце ослепило глаза и поэтому он не заметил автобуса", — говорится в публикации.

При этом журналисты отмечают, что на месте происшествия Volkswagen мэра стоял без номерных знаков.

Евгений Величко стал мэром Вознесенска по итогам местных выборов, прошедших 25 октября 2020 года. Он был выдвиженцем от партии "Слуга народа".

Напомним, ранее в ДТП попал народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. В результате аварии, которая произошла в Киеве в конце августа, пострадали шесть человек.

Также мы писали, что новость об аварии с участием парламентария убрали со своих сайтов десятки изданий. По словам самого Трухина, таких СМИ было около 70.