Мер Вознесенська на Volkswagen потрапив у ДТП, врізавшись в автобус з дітьми (відео)

Спочатку невідомий чоловік стверджував, що за кермом авто в момент аварії був він, а не міський голова. Машина мера при цьому на місці події стояла без номерних знаків.

Мер Вознесенська Миколаївської області Євген Величко потрапив у ДТП, в результаті якої відбулося зіткнення його Volkswagen з пасажирським автобусом. У салоні автобуса на момент аварії перебували діти, проте, за словами правоохоронців, "з ними все в порядку". Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївській області.

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За словами поліцейських, аварія сталася у вівторок, 7 вересня, на перетині вулиць Берегового і Черняховського в Вознесенську. Там зіткнулися автомобіль Volkswagen Passat і пасажирський автобус. В результаті водій Volkswagen, мер міста Євген Величко, отримав травми. У той же час водій автобуса і діти, які перебували в салоні, не постраждали — останніх до приїзду поліцейських з місця ДТП забрали батьки.

"За попередньою інформацією, з дітьми все гаразд", — стверджують правоохоронці.

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У свою чергу портал "Воскресенський вісник" повідомив, що аварія сталася близько 08:00, а на місці події перебував чоловік на ім'я Віталій, який стверджував, що за кермом Volkswagen на момент ДТП був він, а не мер Вознесенська. При цьому Віталій не пояснив, яким чином авто міського голови виявилося у нього, і просив не фотографувати місце події.

[ + – ] Відео з місця ДТП за участю мера Вознесенська

Через деякий час, за даними журналістів, сам Величко підтвердив, що за кермом був саме він.

"Розповідає, що ДТП сталася під час того, як він їхав за секретаркою ради Вікторією Бальцер. У момент повороту сонце засліпило очі і тому він не помітив автобуса", — йдеться в публікації.

При цьому журналісти відзначають, що на місці події Volkswagen мера стояв без номерних знаків.

Євген Величко став мером Вознесенська за підсумками місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня 2020 року. Він був висуванцем від партії "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше в ДТП потрапив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін. В результаті аварії, яка сталася в Києві в кінці серпня, постраждали шестеро людей.

Також ми писали, що новину про аварію за участю парламентарія прибрали зі своїх сайтів десятки видань. За словами самого Трухіна, таких ЗМІ було близько 70.