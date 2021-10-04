Шведський художник, автор карикатур на пророка Мухаммеда, загинув у ДТП

Ларс Вілкс і його охорона загинули під час зіткнення з вантажівкою.

Скандальний шведський художник-концептуаліст, автор карикатур на пророка Мухаммеда 75-річний Ларс Вілкс і двоє його охоронців загинули в неділю, 3 жовтня, внаслідок ДТП. Про це повідомив шведський телеканал SVT.

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Після зіткнення обидві машини загорілися. Водій вантажівки отримав серйозні травми, поліція його допитала у лікарні. Аварія сталася недалеко від містечка Маркарюд у південній провінції Крунуберг.

Про загибель поліцейських і особи, яка ними охороняється, повідомив начальник національної поліції Андерс Торнберг.

Досі незрозуміло, як могла статися аварія. Під час проведення робіт із гасіння дорога була перекрита на кілька годин.

Зіткнення сталося приблизно о 15:30 за місцевим часом. Вілкс та охорона їхали в поліцейській машині, на якій не було зовнішніх ознак приналежності до поліції.

Ларс Вілкс став всесвітньо відомим влітку 2007 року. Тоді він надіслав на виставку собак олівцем малюнок, що зображає мусульманського пророка Мухаммеда у вигляді собаки-поводиря. За день до відкриття організатори вирішили прибрати малюнок із виставки з міркувань безпеки.

Пізніше місцева газета Nerikes Allehanda опублікувала малюнок у редакційній статті під назвою "Право висміювати релігію".

Ці події стали причиною масових протестів у мусульманському світі. Тодішній прем'єр-міністр Швеції Фредрік Райнфельдт зустрівся з послами з 22 мусульманських країн у спробі розрядити ситуацію.

Восени 2007 року Абу Омар аль-Багдаді, тодішній лідер "Аль-Каїди" в Іраку, пообіцяв убивці Вілкса нагороду в 100 000 доларів. Після цього художник перебував під цілодобовою охороною поліції.

Після цього було попереджено кілька терористичних змов проти Вілкса. У 2015 році під час виступу в Копенгагені він став передбачуваною метою терористичного нападу, внаслідок якого одна людина була застрелена та кілька поранені.

У 2020 році Вілкс хотів переїхати до свого партнера, з яким він познайомився в 1989 році. Але поліція заборонила йому це, сказавши, що "не може прикрити іншу людину".

[ + – ] Ларс Вілкс

Політик Бенгт Сільфверстранд був давно знайомий з Вілксом. Він зазначає, що той використовував у своєму мистецтві не тільки гумор, але й провокацію. Конфлікти часто були частиною його художніх творів.

"Вілкс завжди викликав емоції, ви або за, або проти. Але немає нікого, хто був би до нього байдужий", — сказав арт-критик Ден Йонссон.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Франції на знак протесту проти жорстокого вбивства вчителя історії Самюеля Паті запропонувала опублікувати книгу, в якій будуть зібрані найбільш значущі політичні та релігійні карикатури з регіональної та національної преси.

У липні помер 86-річний датський художник Курт Вестергаард, який став відомим завдяки своїм карикатурам на пророка Мухаммеда. В останні роки він був змушений жити під охороною поліції, а місце його перебування трималося в таємниці.