У Данії помер автор карикатур на пророка Мухаммеда

Талібан пропонував за вбивство Курта Вестергаарда багатомільйонну нагороду. Художник до кінця життя перебував під цілодобовою охороною.

Художник Курт Вестергаард із Данії, який здобув популярність як автор карикатур на пророка Мухаммеда, помер після тривалої хвороби у віці 86 років.

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Видання Jyllands Hosten нагадує, що у вересні 2005 року опублікувало 12 карикатур на пророка Мухаммеда авторства Курта Вестергаарда.

Це спровокувало масові протести мусульман спочатку в Данії, а після — у багатьох мусульманських державах.

Низка акцій протесту завершилися заворушеннями, в яких загинули понад 100 осіб.

Також кілька арабських країн відкликали з Данії своїх послів та оголосили бойкот товарам данського виробництва.

У січні 2006 року видання вибачилося за публікацію карикатур, але до тієї пори сатиричні зображення на знак солідарності передрукували інші засоби масової інформації, зокрема французький Charlie Hebdo.

Згодом французький сатиричний журнал продовжив публікувати карикатури на пророка Мухаммеда. Це призвело до того, що в 2015 році в редакції журналу був здійснений теракт, унаслідок якого загинули 12 осіб.

Зі свого боку, рух "Талібан" пропонував за вбивство Курта Вестергаарда багатомільйонну нагороду.

Влада Данії виділила Вестергаарду та його сімʼї цілодобову охорону, яка супроводжувала карикатуриста до кінця життя.

Нагадаємо, в 2010 році невідомий, озброєний ножем і сокирою, намагався напасти на Курта Вестергаарда. Поліція відкрила вогонь по нападнику, поранивши його в коліно і плече.

У 2011 році суд у Швеції не знайшов порушення закону в демонстрації малюнка, що зображає оголеного пророка Мухаммеда.

Того ж року в Парижі невідомі підпалили головний офіс сатиричного журналу Charlie Hebdo.