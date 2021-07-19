В Дании умер автор карикатур на пророка Мухаммеда

Талибан предлагал за убийство Курта Вестергора многомиллионную награду. Художник до конца жизни находился под круглосуточной охраной.

Художник Курт Вестергор из Дании, получивший известность как автор карикатур на пророка Мухаммеда, скончался после продолжительной болезни в возрасте 86 лет.

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Издание Jyllands Hosten напоминает, что в сентябре 2005 года опубликовало 12 карикатур на пророка Мухаммеда авторства Курта Вестергора.

Это спровоцировало массовые протесты мусульман сначала в Дании, а после – во многих мусульманских государствах.

Ряд акций протеста завершились беспорядками, в которых погибли более 100 человек.

Также несколько арабских стран отозвали из Дании своих послов и объявили бойкот товарам датского производства.

В январе 2006 года издание извинилось за публикацию карикатур, но к той поре сатирические изображения в знак солидарности перепечатали другие средства массовой информации, в том числе французский Charlie Hebdo.

Впоследствии французский сатирический журнал продолжил публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. Это привело к тому, что в 2015 году в редакции журнала был совершен теракт, в результате которого погибли 12 человек.

В свою очередь, движение "Талибан" предлагало за убийство Курта Вестергора многомиллионную награду.

Власти Дании выделили Вестергору и его семье круглосуточную охрану, сопровождавшую карикатуриста до конца жизни.

Напомним, в 2010 году неизвестный, вооруженный ножом и топором, пытался напасть на Курта Вестергаарда. Полиция открыла огонь по нападавшему, ранив его в колено и плечо.

В 2011 году суд в Швеции не нашел нарушения закона в демонстрации рисунка, изображающего обнаженного пророка Мухаммеда.

В том же году в париже неизвестные подожгли главный офис сатирического журнала Charlie Hebdo.