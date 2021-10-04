Шведский художник, автор карикатур на пророка Мухаммеда, погиб в ДТП

Ларс Вилкс и его охрана погибли при столкновении с грузовиком.

Скандальный шведский художник-концептуалист, автор карикатур на пророка Мухаммеда 75-летний Ларс Вилкс и двое его охранников погибли в воскресенье, 3 октября, в результате ДТП. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

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После столкновения обе машины загорелись. Водитель грузовика получил серьезные травмы, полиция его допросила в больнице. Авария произошла недалеко от местечка Маркарюд в южной провинции Крунуберг

О гибели полицейских и охраняемого ими лица сообщил начальник национальной полиции Андерс Торнберг.

До сих пор неясно, как могла произойти авария. Во время проведения работ по тушению дороги дорога была перекрыта на несколько часов.

Столкновение произошло около 15:30 по местному времени. Вилкс и охрана ехали в полицейской машине, на которой не было внешних признаков принадлежности к полиции.

Ларс Вилкс стал всемирно известным летом 2007 года. Тогда он прислал на выставку собак карандашный рисунок, изображающий мусульманского пророка Мухаммеда в виде собаки-поводыря. За день до открытия организаторы решили убрать рисунок с выставки из соображений безопасности.

Позже местная газета Nerikes Allehanda опубликовала рисунок в редакционной статье под названием "Право высмеивать религию".

Эти события стали причиной массовых протестов в мусульманском мире. Тогдашний премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт встретился с послами из 22 мусульманских стран в попытке разрядить ситуацию.

Осенью 2007 года Абу Омар аль-Багдади, тогдашний лидер "Аль-Каиды" в Ираке, пообещал убийце Вилкса награду в 100 000 долларов. После этого художник находился под круглосуточной охраной полиции.

После этого Было предотвращено несколько террористических заговоров против Вилкса. В 2015 году во время выступления в Копенгагене он стал предполагаемой целью террористического нападения, в результате которого один человек был застрелен и несколько ранены.

В 2020 году Вилкс хотел переехать к своему партнеру, с которым он познакомился в 1989 году. Но полиция запретила ему это, сказав, что "не может прикрыть другого человека".

[ + – ] Ларс Вилкс

Политик Бенгт Сильфверстранд был давно знаком с Вилксом. Он отмечает, что тот использовал в своем искусстве не только юмор, но и провокацию. Конфликты часто были частью его художественных произведений.

"Вилкс всегда вызывал эмоции, вы либо за, либо против. Но нет никого, кто был бы к нему равнодушен", — сказал арт-критик Дэн Йонссон.

Ранее Фокус сообщал, что власти Франции в знак протеста против жестокого убийства учителя истории Самюэля Пати предложили опубликовать книгу, в которой будут собраны наиболее значимые политические и религиозные карикатуры из региональной и национальной прессы.

В июле скончался 86-летний датский художник Курт Вестергор, ставший известным благодаря своим карикатурам на пророка Мухаммеда. В последние годы он был вынужден жить под охраной полиции, а место его пребывания держалось в тайне.