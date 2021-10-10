Автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, устроил смертельное ДТП в Сочи (видео)

У телеведущей сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Ксения Собчак отказалась от госпитализации и вылетела домой к сыну.

Автомобиль, в котором находилась российская политик и телеведущая Ксения Собчак Mercedes S 500, устроил смертельное ДТП в российском Сочи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление прокуратуры Краснодарского края.

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По данным журналистов, ДТП произошло вечером, 9 октября, на автодороге из Адлера.

Maybach, в котором находилась Ксения Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, после чего автомобиль отбросило на микроавтобус.

В результате аварии в Сочи скончалась 35-летняя пассажирка легкового автомобиля, еще два человека получили серьезные травмы и были госпитализированы. На момент столкновения в салоне микроавтобуса находилось 10 пассажиров.

[ + – ] Смертельное ДТП с Ксенией Собчак

Позже появилась информация, что в результате ДТП с автомобилем Ксенией Собчак скончалась еще 30-летняя пассажирка Volkswagen. 28-летний водитель находится в реанимации.

Издание Lifeshot опровергает информацию о смерти 30-летней пассажирки и утверждает, что женщина находится в тяжелом состоянии в больнице, за ее жизнь борются медики.

[ + – ] Смертельное ДТП с Ксенией Собчак

Смертельное ДТП в Сочи Ксения Собчак прокомментировала днем, 10 октября. По словам телеведущей, после аварии у нее сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Ксения Собчак шокирована гибелью людей и сообщила, что будет связываться с родными жертв.

"Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя , конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в Zoom и есть запись того,как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", — продолжила телеведущая.

В результате аварии также пострадала ассистентка Ксении Собчак, которая получила сотрясение. Медики предлагали госпитализировать телеведущую, однако она отказалась и вылетела домой к сыну.

[ + – ] Телеведущая Ксения Собчак Фото: ria.ru

На воскресенье у Ксении Собчак запланировано обследование внутренних органов.

"Мы уехали на другой машине но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди. Пост в инстаграме с утра вышел с отложки (отложенный — ред.), его забыли снять", — подытожила телеведущая в своем Telegram.

[ + – ] Ксения Собчак отреагировала на смертельное ДТП в Сочи

Водитель Maybach S500 уже признал свою вину в смертельном ДТП. За рулем люксового автомобиля находился Олег Цой — сотрудник элитной службы такси. Maybach S500 был арендован вместе с водителем.

Водитель автомобиля Ксении Собчак также рассказал, что скорую помощь вызвали очевидцы смертельного ДТП. По словам Олега Цоя, он не справился с управлением и не смог избежать столкновения с автомобилем на встречной полосе.

[ + – ] Водитель Ксении Собчак прокомментировал ДТП

Ранее Фокус сообщал, что пьяный депутат из Бердянска устроил ДТП и сбил пешехода. Виновником аварии оказался Николай Рудницкий, который пытался скрыться с места ЧП до приезда силовиков. Драгер показал 2,2 промилле при норме 0.2.

Также Фокус рассказывал, что в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда. Художник Ларс Вилкс и его охрана погибли при столкновении с грузовиком 3 октября в южной провинции Швеции Крунуберг.