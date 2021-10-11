Королевский эксперт рассказала о проблемах в отношениях принца Уильяма и Кейт Миддлтон

По ее мнению принцу Уильяму пришлось делать выбор между военной карьерой и семьей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон со стороны производят впечатление идеальной пары. Их репутация безупречна, а каждое появление на публике только подтверждает их глубокую связь. Но королевский эксперт Кэти Николл уверена, что герцогам Кембриджским пришлось преодолеть немало трудностей на пути к идеальной семье. Об этом пишет Express.

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Во время каждого своего появления на публике принц Уильям и Кейт Миддлтон демонстрируют, что чувства их все также сильны, как и десять лет назад, когда они обменялись брачными клятвами в Вестминстерском аббатстве. А недавний опрос YouGov показал, что они были третьими и четвертыми по популярности членами королевской семьи после королевы Елизаветы и ее покойного супруга принца Филиппа.

Фото: Getty Images

Их популярность резко возросла во время пандемии, поскольку Уильям и Кейт постоянно появлялись на публике, проводили онлайн-встречи и всячески старались поднять моральный дух народа, честно признаваясь, как нелегко быть в постоянной самоизоляции и оставаться в непривычном бездействии.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон во время локдауна Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Но эксперты уверены, что до брака, пара пережила кризис. Принц Уильям не раз вставал перед тяжелым выбором между семьей и военной карьерой. И его сомнения привели к тому, что они с Кейт расстались в 2006 году.

"Я думаю, что Кейт загнала его в угол. Вероятно, она хотела больше взаимности. Уильям усердно работал в армии, был очень занят. Им становилось все труднее проводить время вместе. Уильям с понедельника по пятницу находился в казармах в Бовингтоне, а на выходных проводил время с армейскими друзьями. Он не хотел возвращаться в Лондон каждые выходные", — заявила эксперт Кэти Николл, анализируя взаимоотношения Кейт и Уильяма.

Воссоединению, по мнению экспертов, способствовало участие семьи принца. Королева не хотела повторения истории принца Чарльза и принцессы Дианы, а потому рекомендовала внуку тщательно все взвесить и решить, точно ли он хочет жениться на Кейт.

[ + – ] Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма Фото: Скриншот

Судя по всему, принц сделал правильный выбор. Пусть он не сделал военной карьеры, но он популярный член королевской семьи и общественный деятель. А его семья – пример для подражания. Пожалуй, он один из самых положительный наследников престола. Ведь когда-то он сменит на троне своего отца.