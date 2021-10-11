Королівська експертка розповіла про проблеми у відносинах принца Вільяма і Кейт Міддлтон

На її думку, принцу Вільяму довелося робити вибір між військовою кар'єрою та сім'єю

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з боку справляють враження ідеальної пари. Їхня репутація бездоганна, а кожна поява на публіці тільки підтверджує їхній глибокий зв'язок. Але королівська експертка Кеті Ніколл упевнена, що герцогам Кембриджським довелося подолати чимало труднощів на шляху до ідеальної сім'ї. Про це пише Express.

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Під час кожної своєї появи на публіці принц Вільям і Кейт Міддлтон демонструють, що почуття їхні все також сильні, як і десять років тому, коли вони обмінялися шлюбними клятвами у Вестмінстерському абатстві. А нещодавнє опитування YouGov показало, що вони були третіми і четвертими за популярністю членами королівської сім'ї після королеви Єлизавети та її покійного чоловіка принца Філіпа.

Фото: Getty Images

Їхня популярність різко зросла під час пандемії, оскільки Вільям і Кейт постійно з'являлися на публіці, проводили онлайн-зустрічі і всіляко намагалися підняти моральний дух народу, чесно зізнаючись, як нелегко бути в постійній самоізоляції і залишатися в незвичній бездіяльності.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон під час локдауну Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Але експерти впевнені, що до шлюбу пара пережила кризу. Принц Вільям не раз був перед важким вибором між сім'єю та військовою кар'єрою. І його сумніви призвели до того, що вони з Кейт розлучилися у 2006 році.

"Я думаю, що Кейт загнала його в кут. Ймовірно, вона хотіла більше взаємності. Вільям старанно працював в армії, був дуже зайнятий. Їм ставало все важче проводити час разом. Вільям з понеділка по п'ятницю перебував у казармах у Бовінгтоні, а на вихідних проводив час з армійськими друзями. Він не хотів повертатися в Лондон кожні вихідні", — заявила експертка Кеті Ніколл, аналізуючи взаємини Кейт і Вільяма.

Возз'єднанню, на думку експертів, сприяла участь сім'ї принца. Королева не хотіла повторення історії принца Чарльза і принцеси Діани, а тому рекомендувала онукові ретельно все зважити і вирішити, чи точно він хоче одружитися з Кейт.

[ + – ] Весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма Фото: Скриншот

Судячи з усього, принц зробив правильний вибір. Нехай він не зробив військової кар'єри, але він популярний член королівської сім'ї і громадський діяч. А його родина — приклад для наслідування. Мабуть, він один з найбільш позитивних спадкоємців престолу. Адже колись він змінить на троні свого батька.