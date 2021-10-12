Кэрри и Биг снова в Париже. Появились новые кадры со съемок "Секса в большом городе"
Сериал "И просто так…" снимали ночью на мосту Искусств и Паркер сопровождал ее сериальный муж – Мужчина ее мечты
Актеры Сара Джессика Паркер и Крис Нот отправились на съемки сериала "И просто так…", сиквела культового "Секса в большом городе" в Париж. Об этом пишет Page Six.
В оригинальном сериале Париж был знаковым местом для Кэрри и Мужчины ее мечты. Именно во французскую столицу она улетела к художнику Александру Петровскому, рассталась с ним и снова встретила героя Криса Нота, когда он прилетел спасать ее.
Серии, снятые в Париже, отличались особенно шикарными нарядами главной героини, и, судя по снимкам из нового сериала, эта традиция сохранилась. Сара Джессика Паркер появилась в цветочном платье от Оскара де ла Рента, с сумочкой в виде Эйфелевой башни от дизайнера Тимми Вуда и пуховике оверсайз от Синтии Роули.
Сцену между Паркер и Крисом Нотом снимали на мосту Искусств, который соединяет квадратный двор Лувра со знаменитой стеклянной пирамидой и Институт Франции.
Съемки продолжения сериала "Секс в большом городе" вышли на финишную прямую. Премьера состоится уже в декабре, и времени, чтобы отснять последние сцены, остается все меньше.
Все эти месяцы сериал снимали в Нью-Йорке, но сейчас действие переместилось в Париж. Как будут развиваться отношения главных героев в сиквеле – непонятно. Подробности сюжета сценаристы хранят в секрете. Но по слухам они окажутся на грани развода. Также фанаты сериала подозревают, что герой Криса Нота, которого зовут Джон Престон, может по сюжету умереть.
Новый сезон будет состоять из 10 эпизодов по полчаса каждый. Пока появился только один тизер, в котором можно увидеть любимых героинь.
Напомним, ранее стало известно, что скончался актер Уилли Гарсон. В "Сексе" он исполнил роль друга Кэрри – Стэнфорда Блэтча.