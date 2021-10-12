Кэрри и Биг снова в Париже. Появились новые кадры со съемок "Секса в большом городе"

Сериал "И просто так…" снимали ночью на мосту Искусств и Паркер сопровождал ее сериальный муж – Мужчина ее мечты

Актеры Сара Джессика Паркер и Крис Нот отправились на съемки сериала "И просто так…", сиквела культового "Секса в большом городе" в Париж. Об этом пишет Page Six.

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В оригинальном сериале Париж был знаковым местом для Кэрри и Мужчины ее мечты. Именно во французскую столицу она улетела к художнику Александру Петровскому, рассталась с ним и снова встретила героя Криса Нота, когда он прилетел спасать ее.

Серии, снятые в Париже, отличались особенно шикарными нарядами главной героини, и, судя по снимкам из нового сериала, эта традиция сохранилась. Сара Джессика Паркер появилась в цветочном платье от Оскара де ла Рента, с сумочкой в виде Эйфелевой башни от дизайнера Тимми Вуда и пуховике оверсайз от Синтии Роули.

[ + – ] Сара Джессика Паркер и Крис Нот на съемках в Париже Фото: Backgrid

Сцену между Паркер и Крисом Нотом снимали на мосту Искусств, который соединяет квадратный двор Лувра со знаменитой стеклянной пирамидой и Институт Франции.

[ + – ] Сара Джессика Паркер и Крис Нот на съемках в Париже Фото: Instagram valerietribes

Съемки продолжения сериала "Секс в большом городе" вышли на финишную прямую. Премьера состоится уже в декабре, и времени, чтобы отснять последние сцены, остается все меньше.

[ + – ] Тизер сериала "И просто так..."

Все эти месяцы сериал снимали в Нью-Йорке, но сейчас действие переместилось в Париж. Как будут развиваться отношения главных героев в сиквеле – непонятно. Подробности сюжета сценаристы хранят в секрете. Но по слухам они окажутся на грани развода. Также фанаты сериала подозревают, что герой Криса Нота, которого зовут Джон Престон, может по сюжету умереть.

[ + – ] Крис Нот в роли Мистера Бига, или Мужчине ее мечты Фото: Instagram valerietribes [ + – ] Съемки сериала на Мосту Искусств Фото: Instagram valerietribes

Новый сезон будет состоять из 10 эпизодов по полчаса каждый. Пока появился только один тизер, в котором можно увидеть любимых героинь.

Напомним, ранее стало известно, что скончался актер Уилли Гарсон. В "Сексе" он исполнил роль друга Кэрри – Стэнфорда Блэтча.