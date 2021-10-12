Керрі й Біг знову в Парижі. З'явилися нові кадри зі зйомок "Сексу у великому місті"

Серіал "І просто так ..." знімали вночі на мосту Мистецтв, і Паркер супроводжував її серіальний чоловік — Чоловік її мрії

Актори Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот вирушили на зйомки серіалу "І просто так ...", сиквела культового фільму "Секс у великому місті", в Париж. Про це пише Page Six.

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В оригінальному серіалі Париж був знаковим місцем для Керрі та Чоловіка її мрії. Саме у французьку столицю вона полетіла до художника Олександра Петровського, розлучилася з ним і знову зустріла героя Кріса Нота, коли він прилетів рятувати її.

Серії, зняті в Парижі, відрізнялися особливо шикарними нарядами головної героїні, і, судячи зі знімків із нового серіалу, ця традиція збереглася. Сара Джессіка Паркер з'явилася у квітковій сукні від Оскара де ла Рента, із сумочкою у вигляді Ейфелевої вежі від дизайнера Тіммі Вуда та пуховику оверсайз від Синтії Роулі.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот на зйомках у Парижі Фото: Backgrid

Сцену між Паркер і Крісом Нотом знімали на мосту Мистецтв, який з'єднує квадратний двір Лувру зі знаменитою скляною пірамідою й Інститут Франції.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот на зйомках у Парижі Фото: Instagram valerietribes

Зйомки продовження серіалу "Секс у великому місті" вийшли на фінішну пряму. Прем'єра відбудеться вже в грудні, і часу, щоб відзняти останні сцени, залишається все менше.

[ + – ] Тизер серіалу "І просто так ..."

Усі ці місяці серіал знімали в Нью-Йорку, але зараз дію перемістили в Париж. Як розвиватимуться стосунки головних героїв у сиквелі — незрозуміло. Подробиці сюжету сценаристи зберігають у секреті. Але, за чутками, вони опиняться на межі розлучення. Також фанати серіалу підозрюють, що герой Кріса Нота, якого звуть Джон Престон, може за сюжетом померти.

[ + – ] Кріс Нот у ролі Містера Біга, або Чоловіка її мрії Фото: Instagram valerietribes [ + – ] Зйомки серіалу на Мосту Мистецтв Фото: Instagram valerietribes

Новий сезон складатиметься з 10 епізодів по пів години кожен. Поки з'явився тільки один тизер, у якому можна побачити улюблених героїнь.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер актор Віллі Гарсон. У "Сексі" він виконав роль друга Керрі — Стенфорда Блетча.