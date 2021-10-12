Бенедикт Камбербэтч появился на красной дорожке с супругой Софи Хантер

Софи Хантер второй раз сопровождает супруга на премьере фильма "Власть пса", в котором ему досталась роль негативного персонажа.

45-летний британский актер Бенедикт Камбербэтч нечасто выходит в свет со своей 43-летней женой Софи Хантер, однако на красной дорожке 65-го Лондонского международного кинофестиваля пара появилась вместе, пишут западные СМИ.

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Супруги вместе посетили премьеру картины "Власть пса", которая впервые была показана на Венецианском кинофестивале месяц назад.

Перед публикой Бенедикт и Софи выглядели очень счастливыми. Актер нежно обнимал жену, держал ее за руку и даже поцеловал. Хантер выбрала для выхода в свет длинное желтое платье Roksanda с черным узором и черно-белым бантом на спине. Ее супруг был в классическом черном костюме, дополненном белой рубашкой и черным галстуком.

[ + – ] Бенедикт Камбербэтч с супругой Софи Хантер Фото: Getty Images

Супруги, воспитывающие двоих детей, ведут закрытый образ жизни и избегают огласки. Они никогда не афишируют подробности семейной жизни, чем заслужили славу самой скрытной пары Великобритании, уважение публики и ее повышенный интерес к любому совместному появлению.

Кроме Камбербэтча, на премьере появились актеры Кирстен Данст, Джесси Племонс, Коди Смит-Макфи и режиссер ленты Джейн Кэмпион.

В картине "Власть пса" Бенедикту досталась роль отрицательного персонажа. Действие фильма происходит в 1920-х годах. В нем рассказывается история двух братьев, которые управляют ранчо в Монтане. Когда один из них женится, другой, жестокий, начинает плести интриги и развязывать настоящую семейную войну, чтобы разрушить брак брата.

[ + – ] Фильм "Власть пса" отмечен наградой Венецианского кинофестиваля

На Венецианском кинофестивале фильм получил "Серебряного льва" за лучшую режиссуру. На премьере картины в Венеции Бенедикта также сопровождала его жена.