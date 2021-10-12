Бенедикт Камбербетч з'явився на червоній доріжці з дружиною Софі Гантер

Софі Гантер удруге супроводжує чоловіка на прем'єрі фільму "Сила собаки", в якому йому дісталася роль негативного персонажа.

45-річний британський актор Бенедикт Камбербетч нечасто виходить у світ зі своєю 43-річною дружиною Софі Гантер, однак на червоній доріжці 65-го Лондонського міжнародного кінофестивалю пара з'явилася разом, пишуть західні ЗМІ.

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Подружжя разом відвідали прем'єру картини "Сила собаки", яка вперше була показана на Венеціанському кінофестивалі місяць тому.

Перед публікою Бенедикт і Софі виглядали дуже щасливими. Актор ніжно обіймав дружину, тримав її за руку і навіть поцілував. Гантер обрала для виходу в світ довгу жовту сукню Roksanda з чорним узором і чорно-білим бантом на спині. Її чоловік був у класичному чорному костюмі, доповненому білою сорочкою і чорною краваткою.

[ + – ] Бенедикт Камбербетч із дружиною Софі Гантер Фото: Getty Images

Подружжя, які виховують двох дітей, ведуть закритий спосіб життя та уникають розголосу. Вони ніколи не афішують подробиці сімейного життя, чим заслужили славу найбільш таємничої пари Великобританії, повагу публіки та її підвищений інтерес до будь-якої спільної появи.

Крім Камбербетча, на прем'єрі з'явилися актори Кірстен Данст, Джессі Племенс, Коді Сміт-Макфі та режисерка стрічки Джейн Кемпіон.

У картині "Сила собаки" Бенедикту дісталася роль негативного персонажа. Дія фільму відбувається в 1920-х роках. У ньому розповідається історія двох братів, які керують ранчо в Монтані. Коли один із них одружується, інший, жорстокий, починає плести інтриги та розв'язувати справжню сімейну війну, щоб зруйнувати шлюб брата.

[ + – ] Фільм "Сила собаки" відзначений нагородою Венеціанського кінофестивалю

На Венеціанському кінофестивалі фільм отримав "Срібного лева" за кращу режисуру. На прем'єрі картини у Венеції Бенедикта також супроводжувала його дружина.