Модные тренды осени 2021. Топ-6 актуальных джинсов сезона

Джинсы никогда не выходят из моды. Более того, каждый сезон удивляет очередными новинками.

Джинсы являются неотъемлемой частью гардероба в любое время года, и осень-зима 2021/2022 – не исключение. Фокус представляет шесть пар, которые наиболее актуальны в этом сезоне и станут изюминкой вашего гардероба.

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Черные джинсы

Деним черного цвета – проверенная временем классика, которая ничем не уступает традиционному цвету. Универсальные, стильные и удобные они отлично будут смотреться с верхом как одного цвета, так и в контрасте. В зависимости от фасона, такие джинсы станут хорошим дополнением как офисного образа, так и повседневного.

Расширенные к низу джинсы

Джинсы с высокой посадкой и расширенные к низу являются одной из основных вещей в гардеробе многих известных модниц. Они идеально смотрятся с обувью на высоком каблуке и лучше всего подходят для создания классического образа в сочетании с теплым вязанным кардиганом, жакетом или свитером. В тренде – яркие цвета, начиная от синего и заканчивая желтым, как у Виктории Бекхэм.

Прямые джинсы

Прямые широкие брюки из денима с высокой посадкой, которые носили еще наши отцы, сегодня заняли почетное место в женском гардеробе как универсальная вещь, особенно незаменимая в осенне-зимний сезон из-за своего кроя и практичности. Такие любила носить принцесса Диана, а сейчас в них щеголяют супермодели вроде Беллы Хадид и Лены Перминовой.

Джинсы пэчворк

Джинсы из лоскутов разных оттенков вошли в моду относительно недавно, но уже приобрели большую популярность, все чаще появляясь в Instagram-аккаунтах fashion-блогеров. Преимущество этой модели – в ее необычности, новизне и универсальности. В зависимости от кроя, такие джинсы могут стать частью как повседневного образа, так и неплохим решением для появления в офисе.

Джинсы с низкой посадкой

Несмотря на то, что этой модели пророчили забытье, джинсы с заниженной посадкой из далеких 2000-ых снова вернулись в моду и заняли свое место не только на подиумах последних недель моды, но и в шкафах модниц. Формы и нестандартные решения позволили этой вещи заиграть новыми смыслами, сделав ее трендом сезона.

Многослойные джинсы

Смешение тканей и фактур, которым так в последние годы увлеклись дизайнеры, не обошло стороной и джинсы. С оборками, со вставками из кожи, сетки, меха, они стали актуальными в этом сезоне.

Фото: Соцсети

Напомним, супермодель Кейт Мосс показала самые модные джинсы сезона.