Кейт Мосс показала самые модные джинсы сезона

Британская супермодель пришла поддержать дочь на Неделе моды в Лондоне

На этой неделе стартовала Неделя моды в Лондоне и селебрити оставили свои шикарные особняки и квартиры, чтобы посмотреть на тренды весны/лета 2022 года. Супермодель Кейт Мосс пришла на показ дизайнера Ричарда Куинна, чтобы поддержать свою дочь Лилу Грейс Мосс, которая участвовала в показе. И продемонстрировала самые модные джинсы сезона осень 2021, пишет Vogue.

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В тренды вернулись джинсы, популярные в "нулевых" – джинсы-клеш фасона boot cut. Джинсы-клеш известны еще со времен хиппи, но сейчас клеш не настолько экстремален, как в 60-е. Ширина низа у джинсов, обозначенных как boot cut, равна ширине штанины в области бедра. Такие джинсы идут буквально всем, но особенно хорошо подойдут обладательницам широких бедер, поскольку они визуально уравновешивают верх и низ.

[ + – ] Кейт Мосс на Неделе моды в Лондоне Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Кейт Мосс продемонстрировала простой и элегантный образ. Она надела джинсы-клеш с простой белой рубашкой, бархатным пиджаком и коричневыми ботинками на устойчивом каблуке. А дополнила образ солнечными очками и небольшим клатчем.

Именно такой фасон джинс был хитом 2000-х. Звезды надевали их на красные дорожки и даже сочетали с легкими платьями.

[ + – ] Дочь Кейт Мосс, Лила Грейс Мосс, на подиуме Фото: Getty Images

Напомним, Лила Грейс Мосс – дочь Кейт Мосс от редактора журнала Dazed & Confused, Джефферсона Хэка. Сейчас британская супермодель в отношениях с графом Николаем фон Бисмарком, потомком Отто фон Бисмарка, первого канцлера Германской империи.