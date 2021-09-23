Кейт Мосс показала наймодніші джинси сезону

Британська супермодель прийшла підтримати дочку на Тижні моди в Лондоні

На цьому тижні стартував Тиждень моди в Лондоні, і селебріті залишили свої шикарні особняки і квартири, щоб подивитися на тренди весни/літа 2022 року. Супермодель Кейт Мосс прийшла на показ дизайнера Річарда Квінна, щоб підтримати свою дочку Лілу Грейс Мосс, яка брала участь у показі. І продемонструвала наймодніші джинси сезону осінь 2021, пише Vogue.

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В тренди повернулися джинси, популярні в "нульових" — джинси-кльош фасону boot cut. Джинси-кльош відомі ще з часів хіпі, але зараз кльош не так екстремальний, як в 60-і. Ширина низу в джинсів, названих як boot cut, дорівнює ширині штанини в області стегна. Такі джинси пасують буквально всім, але особливо добре підійдуть власницям широких стегон, оскільки вони візуально врівноважують верх і низ.

[ + – ] Кейт Мосс на Тижні моди в Лондоні Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Кейт Мосс продемонструвала простий і елегантний образ. Вона одягла джинси-кльош із простою білою сорочкою, оксамитовим піджаком і коричневими черевиками на стійкому каблуці. А доповнила образ сонячними окулярами та невеликим клатчем.

Саме такий фасон джинс був хітом 2000-х. Зірки надягали їх на червоні доріжки і навіть поєднували з легкими сукнями.

[ + – ] Дочка Кейт Мосс, Ліла Грейс Мосс, на подіумі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ліла Грейс Мосс — дочка Кейт Мосс від редактора журналу Dazed & Confused, Джефферсона Хека. Зараз британська супермодель у стосунках із графом Миколою фон Бісмарком, нащадком Отто фон Бісмарка, першого канцлера Німецької імперії.