Кейт Мосс показала наймодніші джинси сезону
Британська супермодель прийшла підтримати дочку на Тижні моди в Лондоні
На цьому тижні стартував Тиждень моди в Лондоні, і селебріті залишили свої шикарні особняки і квартири, щоб подивитися на тренди весни/літа 2022 року. Супермодель Кейт Мосс прийшла на показ дизайнера Річарда Квінна, щоб підтримати свою дочку Лілу Грейс Мосс, яка брала участь у показі. І продемонструвала наймодніші джинси сезону осінь 2021, пише Vogue.
В тренди повернулися джинси, популярні в "нульових" — джинси-кльош фасону boot cut. Джинси-кльош відомі ще з часів хіпі, але зараз кльош не так екстремальний, як в 60-і. Ширина низу в джинсів, названих як boot cut, дорівнює ширині штанини в області стегна. Такі джинси пасують буквально всім, але особливо добре підійдуть власницям широких стегон, оскільки вони візуально врівноважують верх і низ.
Кейт Мосс продемонструвала простий і елегантний образ. Вона одягла джинси-кльош із простою білою сорочкою, оксамитовим піджаком і коричневими черевиками на стійкому каблуці. А доповнила образ сонячними окулярами та невеликим клатчем.
Саме такий фасон джинс був хітом 2000-х. Зірки надягали їх на червоні доріжки і навіть поєднували з легкими сукнями.
Нагадаємо, Ліла Грейс Мосс — дочка Кейт Мосс від редактора журналу Dazed & Confused, Джефферсона Хека. Зараз британська супермодель у стосунках із графом Миколою фон Бісмарком, нащадком Отто фон Бісмарка, першого канцлера Німецької імперії.