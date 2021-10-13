Немецкий князь Шаумбург-Липпе женился на иранской пианистке

Для князя это уже третий брак. Скромную по княжеским меркам церемонию провели в родовом замке Бюккебург

62-летний князь Александр Шаумбург-Липпе, предки которого были правителями одноименного княжества в Нижней Саксонии, сочетался браком со своей третьей женой, известной иранской пианисткой Махкаме Наваби. Счастливая невеста младше своего титулованного избранника на 22 года. Об этом пишет Daily Mail.

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Скромную церемонию, на которую, тем не менее, съехались князья со всей Европы, сыграли в кафедральном соборе городка Бюккебург, который был когда-то столицей немецкого княжества. Прием закатили в замке Бюккебург, которым семья Александра владеет уже 700 лет.

[ + – ] Свадьба князя Александра Шаумбург-Липпе и Махкаме Наваби Фото: Getty Images

Невеста выбрала для церемонии платье в классическом стиле от дизайнеров Azzi и Osta и надела фамильную тиару-пальметто, которую на свадьбу надевали и две предыдущие жены князя: принцесса Мария Луиза Сайн-Витгенштейн-Берлебург и юрист Надя Цноекс. А к церкви Махкаме прибыла на карете, запряженной четверкой лошадей.

[ + – ] Свадьба князя Александра Шаумбург-Липпе и Махкаме Наваби

К слову, на церемонии присутствовала первая жена князя и его 27-летний сын, наследный принц Генрих Донатус Шаумбург-Липпе.

[ + – ] Свадьба князя Александра Шаумбург-Липпе и Махкаме Наваби Фото: Instagram trinity_2811 [ + – ] Свадьба князя Александра Шаумбург-Липпе и Махкаме Наваби Фото: Instagram trinity_2811

Князья Шаумбург-Липпе правили одноименным княжеством до 1918 года. После поражения Германии в Первой мировой войне и Ноябрьской революции князь Адольф Шаумбург-Липпе, как и все немецкие монархи, вынужден был отречься от престола. Княжество Шаумбург-Липпе было упразднено и переименовано в свободное государство Шаумбург-Липпе. А князя Адольфа выслали в Италию.

Он был женат на актрисе Эллен Бишофф-Кортхауз, но потомков не оставил, так что когда князь с женой в 1936 году разбились на самолете у мексиканского вулкана Попокатепетль, главой княжеского дома стал его младший брат Вольрад.

К слову, семья Шаумбург-Липпе была связана с нацистским режимом. Младший брат князя Адольфа, принц Фридрих служил адъютантом Геббельса.

Напомним, 1 октября в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге состоялось венчание члена императорской семьи Романовых – Георгия Романова и его избранницы Ребекки Беттарини, дочери итальянского дипломата. Это была первая за 120 лет свадьба члена династии Романовых в России.