Німецький князь Шаумбург-Ліппе одружився з іранською піаністкою
Для князя це вже третій шлюб. Скромну за князівськими мірками церемонію провели в родовому замку Бюккебург.
62-річний князь Олександр Шаумбург-Ліппе, предки якого були правителями однойменного князівства в Нижній Саксонії, вступив у шлюб зі своєю третьою дружиною, відомою іранською піаністкою Махкаме Навабі. Щаслива наречена молодша за свого титулованого обранця на 22 роки. Про це пише Daily Mail.
Скромну церемонію, на яку, проте, з'їхалися князі з усієї Європи, зіграли в кафедральному соборі міста Бюккебург, який був колись столицею німецького князівства. Прийом закотили в замку Бюккебург, яким сім'я Олександра володіє вже 700 років.
Наречена вибрала для церемонії сукню в класичному стилі від дизайнерів Azzi й Osta та одягла фамільну тіару-пальметто, яку на весілля одягали і дві попередні дружини князя: принцеса Марія Луїза Зайн-Вітгенштейн-Берлебург і юристка Надя Цноекс. А до церкви Махкаме прибула на кареті, запряженій четвіркою коней.
До речі, на церемонії була присутня перша дружина князя і його 27-річний син, принц Генріх Донатус Шаумбург-Ліппе.
Князі Шаумбург-Ліппе правили однойменним князівством до 1918 року. Після поразки Німеччини в Першій світовій війні та Листопадовій революції князь Адольф Шаумбург-Ліппе, як і всі німецькі монархи, змушений був зректися престолу. Князівство Шаумбург-Ліппе було скасоване і перейменоване на вільну державу Шаумбург-Ліппе. А князя Адольфа вислали до Італії.
Він був одружений з акторкою Еллен Бішофф-Кортхауз, але нащадків не залишив, тож коли князь з дружиною в 1936 році розбилися на літаку біля мексиканського вулкана Попокатепетль, главою княжого дому став його молодший брат Вольрад.
До речі, сім'я Шаумбург-Ліппе була пов'язана з нацистським режимом. Молодший брат князя Адольфа, принц Фрідріх служив ад'ютантом Геббельса.
Нагадаємо, 1 жовтня в Ісаакієвському соборі в Санкт-Петербурзі відбулося вінчання члена імператорської сім'ї Романових — Георгія Романова і його обраниці Ребекки Беттаріні, дочки італійського дипломата. Це було перше за 120 років весілля члена династії Романових у Росії.