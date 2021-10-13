Німецький князь Шаумбург-Ліппе одружився з іранською піаністкою

Для князя це вже третій шлюб. Скромну за князівськими мірками церемонію провели в родовому замку Бюккебург.

62-річний князь Олександр Шаумбург-Ліппе, предки якого були правителями однойменного князівства в Нижній Саксонії, вступив у шлюб зі своєю третьою дружиною, відомою іранською піаністкою Махкаме Навабі. Щаслива наречена молодша за свого титулованого обранця на 22 роки. Про це пише Daily Mail.

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Скромну церемонію, на яку, проте, з'їхалися князі з усієї Європи, зіграли в кафедральному соборі міста Бюккебург, який був колись столицею німецького князівства. Прийом закотили в замку Бюккебург, яким сім'я Олександра володіє вже 700 років.

[ + – ] Весілля князя Олександра Шаумбург-Ліппе і Махкаме Навабі Фото: Getty Images

Наречена вибрала для церемонії сукню в класичному стилі від дизайнерів Azzi й Osta та одягла фамільну тіару-пальметто, яку на весілля одягали і дві попередні дружини князя: принцеса Марія Луїза Зайн-Вітгенштейн-Берлебург і юристка Надя Цноекс. А до церкви Махкаме прибула на кареті, запряженій четвіркою коней.

[ + – ] Весілля князя Олександра Шаумбург-Ліппе і Махкаме Навабі

До речі, на церемонії була присутня перша дружина князя і його 27-річний син, принц Генріх Донатус Шаумбург-Ліппе.

[ + – ] Весілля князя Олександра Шаумбург-Ліппе і Махкаме Навабі Фото: Instagram trinity_2811 [ + – ] Весілля князя Олександра Шаумбург-Ліппе і Махкаме Навабі Фото: Instagram trinity_2811

Князі Шаумбург-Ліппе правили однойменним князівством до 1918 року. Після поразки Німеччини в Першій світовій війні та Листопадовій революції князь Адольф Шаумбург-Ліппе, як і всі німецькі монархи, змушений був зректися престолу. Князівство Шаумбург-Ліппе було скасоване і перейменоване на вільну державу Шаумбург-Ліппе. А князя Адольфа вислали до Італії.

Він був одружений з акторкою Еллен Бішофф-Кортхауз, але нащадків не залишив, тож коли князь з дружиною в 1936 році розбилися на літаку біля мексиканського вулкана Попокатепетль, главою княжого дому став його молодший брат Вольрад.

До речі, сім'я Шаумбург-Ліппе була пов'язана з нацистським режимом. Молодший брат князя Адольфа, принц Фрідріх служив ад'ютантом Геббельса.

Нагадаємо, 1 жовтня в Ісаакієвському соборі в Санкт-Петербурзі відбулося вінчання члена імператорської сім'ї Романових — Георгія Романова і його обраниці Ребекки Беттаріні, дочки італійського дипломата. Це було перше за 120 років весілля члена династії Романових у Росії.