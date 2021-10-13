Детектив из "Игры в кальмара" стал героем номера корейского Men"s Health

Ви Ха-джун стал настолько популярен после выхода сериала, что число его подписчиков меньше чем за месяц выросло с 300 тыс до 8 млн.

Звезда южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Ви Ха-джун, сыгравший в дораме о выживании детектива полиции Чон Хо, пожинает плоды своей невероятной популярности как на родине, так и за рубежом. Фотографии актера украсили несколько вариантов обложки и страницы журнала Men"s Health Korea за октябрь 2021 года.

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30-летний Ви Ха-джун позировал известному корейскому фотографу Ким Чон Хун. Он также поделился своими впечатлениями от участия в сериале, ставшим самым популярным проектом стримингового сервиса Netflix.

[ + – ] Ви Ха-джун на обложке Men"s Health Korea Фото: Men’s Health Korea

"Я пришел на прослушивание с мыслью, что мне очень хочется принять участие в этом проекте, потому что в нем были задействованы потрясающие актеры и режиссер. Я действительно хотел, чтобы у меня получилось", – вспоминает Ви Ха-джун.

Фото: Men’s Health Korea Фото: Men’s Health Korea

По его словам, он прочитал сценарий на одном дыхании и был просто поражен тем, насколько тот захватывающий.

"Это было то, чего я никогда раньше не видел, и мне понравился персонаж, поэтому я решил стать частью сериала", – признался актер.

Фото: Men’s Health Korea Фото: Men’s Health Korea

Позже он говорил, что его герой – это честный и решительный персонаж, обладающий сильным чувством справедливости и стремящийся найти своего брата.

Самой сложной сценой для актера в сериале стал эпизод, где он должен был развлекать важных гостей. Ви отрабатывал движения до автоматизма, чтобы сыграть безупречно.

Фото: Men’s Health Korea Фото: Men’s Health Korea

Отвечая на вопрос, какая игра из шести, показанных в картине, была бы для него самой сложной, он ответил, что это – вырезание фигурок из сахара с помощью иголки. Все остальные задания, уверяет Хаджун, были для него посильными.

Фото: Men’s Health Korea Фото: Men’s Health Korea

Как и другие его коллеги по цеху, у Ха-джуна на странице в соцсети количество подписчиков выросло в разы – с 300 тысяч до 8,1 млн после ошеломительного успеха "Игры в кальмара".

Напомним, как раньше выглядел главный герой сериала "Игра в кальмара". Ли Джон-джэ, сыгравший Сон Ги Хуна (№456).