Детектив з "Гри в кальмара" став героєм номера корейського Men"s Health

Ві Ха-джун став настільки популярним після виходу серіалу, що число його підписників менше ніж за місяць зросло з 300 тис до 8 млн.

Зірка південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" Ві Ха-джун, який зіграв у дорамі про виживання детектива поліції Чон Хо, пожинає плоди своєї неймовірної популярності як на батьківщині, так і за кордоном. Фотографії актора прикрасили кілька варіантів обкладинки і сторінки журналу Men"s Health Korea за жовтень 2021 року.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

30-річний Ві Ха-джун позував відомому корейському фотографу Кім Чон Хун. Він також поділився своїми враженнями від участі в серіалі, який став найпопулярнішим проєктом стримінгового сервісу Netflix.

[ + – ] Ві Ха-джун на обкладинці Men"s Health Korea Фото: Men’s Health Korea

"Я прийшов на прослуховування з думкою, що мені дуже хочеться взяти участь у цьому проєкті, тому що в ньому були залучені прекрасні актори і режисер. Я дійсно хотів, щоб у мене вийшло", — згадує Ві Ха-джун.

Фото: Men’s Health Korea Фото: Men’s Health Korea

За його словами, він прочитав сценарій на одному диханні і був просто вражений тим, наскільки він захопливий.

"Це було те, чого я ніколи раніше не бачив, і мені сподобався персонаж, тому я вирішив стати частиною серіалу", — зізнався актор.

Фото: Men’s Health Korea Фото: Men’s Health Korea

Пізніше він говорив, що його герой — це чесний і рішучий персонаж, який володіє сильним почуттям справедливості і прагне знайти свого брата.

Найскладнішою сценою для актора в серіалі став епізод, де він повинен був розважати важливих гостей. Ві відпрацьовував рухи до автоматизму, щоб зіграти бездоганно.

Фото: Men’s Health Korea Фото: Men’s Health Korea

Відповідаючи на запитання, яка гра з шести, показаних у картині, була б для нього найскладнішою, він відповів, що це — вирізання фігурок з цукру за допомогою голки. Усі інші завдання, запевняє Хаджун, були для нього посильними.

Фото: Men’s Health Korea Фото: Men’s Health Korea

Як і інші його колеги з цеху, у Ха-джуна на сторінці в соцмережі кількість підписників зросла в рази — з 300 тисяч до 8,1 млн після приголомшливого успіху "Гри в кальмара".

Нагадаємо, як раніше виглядав головний герой серіалу "Гра в кальмара". Чи Джон-Дже, який зіграв Сон Гі Хуна (№456).