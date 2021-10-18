Как приучить кошку к лотку. Топ-5 полезных советов

Приучение кошки к лотку – одна из главных и важных задач для тех, кто заводит это животное в доме или квартире.

От того, насколько успешным будет процесс приучения животного к лотку, зависит комфортное сосуществование кошки и человека в квартире. В интервью изданию Daily Paws эксперты рассказали, как приучить домашнего питомца ходить в туалет правильно, и на какие моменты стоит обратить внимание.

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"Кошки – одни из немногих животных, которые в дикой природе являются одновременно хищниками и добычей. Они прикрывают свои отходы, чтобы скрыть запах, чтобы хищники их не учуяли. Из-за этих инстинктов приучить кошку к туалету довольно легко – определенно легче, чем собаку, поскольку кошки имеют естественную склонность использовать туалетный лоток, когда они знают, где его найти", – подчеркнула сертифицированный консультант по кошачьему поведению в The Cat Counselor Кристин Тамбуро Колл.

Приучая животное к лотку, следует учитывать несколько простых правил.

1. Местоположение лотка

Размещение лотка в тихом и безопасном месте дома поможет кошке регулярно пользоваться лотком. Выбирать такое место стоит там, где нечасто ходят домочадцы. Второй момент – он не должен находиться рядом с местом, где кошка ест.

"Часто продукты питания, вода и подстилка могут находиться в одной и той же "безопасной зоне" дома, однако в идеале между лотком и зоной, где животное ест и пьет, должно быть не менее трех метров", – подчеркнула исполнительный директор Furry Friends Refuge Бритт Ганье.

[ + – ] Лоток для кошки нужно ставить в спокойном месте, где не так часто ходят домочадцы Фото: CatPeople.ru

2. Чистый наполнитель

Кошки любят порядок, поэтому, если владелец не будет регулярно чистить туалетный лоток, это станет серьезным препятствием в приучении животного к нему.

"Убедитесь, что при удалении большого количества грязного туалета добавляется свежий наполнитель, чтобы кошке было его достаточно для сокрытия своих "дел". Наполнитель следует проверять и обновлять ежедневно, а полностью мыть лоток и полностью засыпать чистый наполнитель нужно хотя бы раз в неделю", – говорит Ганье.

[ + – ] Наполнитель для лотка должен быть чистым и регулярно обновляться Фото: aroundpet.ru

3. Количество кошачьих туалетов

Если в семье более одной кошки, они могут не приветствовать один лоток на всех, поэтому следует добавить еще хотя бы один.

"Как правило, на одну кошку должен быть один туалетный лоток", – отметила эксперт.

[ + – ] В идеале у каждой кошки в доме должен быть свой лоток Фото: Petstory

Как приучить кошку с улицы ходить на лоток в доме

Если человек подобрал кошку с улицы или в приюте, и животное ходило в туалет в траву, песок или в грунт, с приучением к субстрату для лотков могут возникнуть проблемы, поскольку питомец не будет воспринимать наполнитель из-за его другой текстуры и запаха.

Поначалу может быть сложно понять, как заставить кошку перейти на туалетный лоток.

"Недавно у меня был клиент, у которого кошка шла на задний двор в траву, поэтому мы фактически приучили кошку пользоваться ящиком, положив кусок дерна в ящик для туалета. Затем мы начали посыпать выбранную подстилку сверху наполнителем, добавляя с каждым разом его все больше, пока животное не привыкло к субстрату и стало ходить на лоток с наполнителем, не бегая в поисках травы", – говорит Тамбуро Колл.

Приучение к лотку взрослой кошки

Если человек принес в дом кошку, которой от 10 до 12 лет, что считается серьезным возрастом для животного, то к приучению ее к лотку могут добавиться и возрастные проблемы.

"У пожилых кошек могут начаться проблемы со здоровьем, включая, среди прочего, изменения почек, печени, слуха и зрения. Если у вашей кошки изменилось зрение, установите ночник в том месте, где находится туалетный лоток, чтобы им было легче его найти", – подчеркнула Кристина Тамбуро Колл.

По мере взросления кошки также могут испытывать снижение когнитивной функции, что затрудняет запоминание того, где находится туалетный лоток. Поэтому хозяину может потребоваться периодически напоминать им, где это, если они проявляют признаки замешательства. По мере взросления кошек довольно часто встречается артрит, а также заболевания костей и суставов, такие как дисплазия тазобедренного сустава. Поэтому для пожилой кошки лучше выбирать низкий лоток и держать его открытым.

"Лотки для туалета с закрытым верхом больше устраивают владельцев кошек. Но если у вашего животного в анамнезе неуместное мочеиспускание, закрытый лоток может спровоцировать у них ощущение паники из-за ограниченного пространства и более сильных запахов. Животное будет чувствовать себя уязвимым в таком случае", – отметила Ганье.

[ + – ] Чем старше кошка, тем ниже лоток стоит для нее выбирать Фото: Lubimec

Почему кошка спит в лотке

Иногда хозяева замечают, что их питомец уснул прямо в лотке. Хотя такое странное поведение чаще встречается у пожилых кошек, оно может случиться со всеми кошками в любом возрасте. Есть ряд факторов, которые влияют на это.

Стресс и беспокойство: кошки из приюта или переехавшие в новый дом могут искать знакомый запах, чтобы успокоиться.

"Каким бы отвратительным это ни было, туалетный лоток пахнет ими, и им нравится находиться в местах, где они чувствуют себя в безопасности", – поясняет Кристин.

Уединение. Туалетный лоток может быть уединенным местом, где кошки ищут убежище от всей суеты, происходящей в их доме

Проблемы с кишечником. Часто пожилым кошкам может быть труднее физически ходить в туалет. Или, с другой стороны, им, возможно, придется часто ходить, и они могут бояться покидать лоток, переживая, что скоро нужно будет вернуться на него снова.

[ + – ] Сон в лотке сигнализирует о том, что у кошки стресс или же возрастные проблемы Фото: NN.RU

"Если кошки засыпают в туалетном лотке, всегда полезно проверить их у ветеринара. Если врач исключил проблемы со здоровьем, следующим шагом будет оценка любых изменений в окружающей среде дома. Попробуйте сделать пространство вокруг ящика более удобным для них, например, поставьте кошачью горку или лежак недалеко от лотка, чтобы они могли спать там, а не в лотке", – рекомендует специалист по кошачьему поведению.

И еще один важный совет при приучении котенка или взрослого кота к лотку – поощрение. Если ваш питомец только осваивает туалет, старайтесь после того, как она сходил на лоток, похвалить его, погладить и, возможно, даже угостить чем-то вкусненьким, дав понять питомцу, что он поступил очень хорошо.

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