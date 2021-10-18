Як привчити кішку до лотка. Топ-5 корисних порад

Привчання кішки до лотка — одне з головних і важливих завдань для тих, хто заводить цю тварину в будинку або квартирі.

Від того, наскільки успішним буде процес привчання тварини до лотка, залежить комфортне співіснування кішки і людини в квартирі. В інтерв'ю виданню Daily Paws експерти розповіли, як привчити домашнього вихованця ходити в туалет правильно, і на які моменти варто звернути увагу.

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"Кішки — одні з небагатьох тварин, які в дикій природі є одночасно хижаками і здобиччю. Вони прикривають свої відходи, щоб приховати запах, щоб хижаки їх не відчули. Через ці інстинкти привчити кішку до туалету досить легко — безумовно легше, ніж собаку, оскільки кішки мають природну схильність використовувати туалетний лоток, коли вони знають, де його знайти", — підкреслила сертифікована консультантка з котячої поведінки в The Cat Counselor Крістін Тамбуро Колл.

Привчаючи тварину до лотка, варто враховувати кілька простих правил.

1. Місцезнаходження лотка

Розміщення лотка в тихому та безпечному місці будинку допоможе кішці регулярно користуватися лотком. Обирати таке місце варто там, де нечасто ходять домочадці. Другий момент — він не повинен перебувати поруч із місцем, де кішка їсть.

"Часто продукти харчування, вода і підстилка можуть перебувати в одній і тій же "безпечній зоні" вдома, проте в ідеалі між лотком і зоною, де тварина їсть і п'є, має бути не менше трьох метрів", — підкреслила виконавча директорка Furry Friends Refuge Брітт Ган'є.

[ + – ] Лоток для кішки потрібно ставити в спокійному місці, де не так часто ходять домочадці Фото: CatPeople.ru

2. Чистий наповнювач

Кішки люблять порядок, тому, якщо власник не буде регулярно чистити туалетний лоток, це стане серйозною перешкодою в привчанні тварини до нього.

"Переконайтеся, що під час видалення великої кількості брудного туалету додається свіжий наповнювач, щоб кішці було його достатньо для приховування своїх "справ". Наповнювач варто перевіряти й оновлювати щодня, а повністю мити лоток і повністю засипати чистий наповнювач потрібно хоча б раз на тиждень", — каже Ган'є.

[ + – ] Наповнювач для лотка повинен бути чистим і регулярно оновлюватися Фото: aroundpet.ru

3. Кількість котячих туалетів

Якщо в родині більше однієї кішки, їм може не подобатися один лоток на всіх, тому варто додати ще хоча б один.

"Як правило, на одну кішку повинен бути один туалетний лоток", — зазначила експертка.

[ + – ] В ідеалі в кожної кішки в будинку повинен бути свій лоток Фото: Petstory

Як привчити кішку з вулиці ходити на лоток у будинку

Якщо людина підібрала кішку з вулиці або в притулку, і тварина ходила в туалет у траву, пісок або в ґрунт, із привчанням до субстрату для лотків можуть виникнути проблеми, оскільки вихованець не сприйматиме наповнювач через його іншу текстуру та запах.

Спочатку може бути складно зрозуміти, як змусити кішку перейти на туалетний лоток.

"Нещодавно в мене був клієнт, у якого кішка йшла на задній двір у траву, тому ми фактично привчили кішку користуватися ящиком, поклавши шматок дерену в ящик для туалету. Потім ми почали посипати обрану підстилку зверху наповнювачем, додаючи з кожним разом його все більше, поки тварина не звикла до субстрату і почала ходити на лоток із наповнювачем, не бігаючи в пошуках трави", — говорить Тамбуро Колл.

Привчання до лотка дорослої кішки

Якщо людина принесла в будинок кішку, якій від 10 до 12 років, що вважається серйозним віком для тварини, то до привчання її до лотка можуть додатися і вікові проблеми.

"У літніх кішок можуть початися проблеми зі здоров'ям, враховуючи, серед іншого, зміни нирок, печінки, слуху та зору. Якщо у вашої кішки змінився зір, встановіть нічник у тому місці, де знаходиться туалетний лоток, щоб їм було легше його знайти", — підкреслила Крістіна Тамбуро Колл.

У міру дорослішання кішки також можуть відчувати зниження когнітивної функції, що ускладнює запам'ятовування того, де знаходиться туалетний лоток. Тому господареві можливо знадобитися періодично нагадувати їм, де це, якщо вони виявляють ознаки збентеження. У міру дорослішання кішок досить часто трапляється артрит, а також захворювання кісток і суглобів, такі як дисплазія кульшового суглоба. Тому для літньої кішки краще вибирати низький лоток і тримати його відкритим.

"Лотки для туалету із закритим верхом більше влаштовують власників кішок. Але якщо у вашої тварини в анамнезі недоречне сечовипускання, закритий лоток може спровокувати у них відчуття паніки через обмежений простір і сильніші запахи. Тварина почуватиметься вразливою в такому випадку", — зазначила Ган'є.

[ + – ] Чим старша кішка, тим нижчий лоток варто для неї вибирати Фото: Lubimec

Чому кішка спить у лотку

Іноді господарі помічають, що їхній вихованець заснув прямо в лотку. Хоча така дивна поведінка частіше стається у літніх кішок, це може трапитися з усіма кішками в будь-якому віці. Є низка факторів, які впливають на це.

Стрес і занепокоєння: кішки з притулку або тварини, які переїхали в новий будинок, можуть шукати знайомий запах, щоб заспокоїтися.

"Яким би огидним це не було, туалетний лоток пахне ними, і їм подобається перебувати в місцях, де вони почуваються в безпеці", — пояснює Крістін.

Самота. Туалетний лоток може бути відокремленим місцем, де кішки шукають притулок від усієї метушні, яка відбувається в їхньому будинку

Проблеми з кишечником. Часто літнім кішкам може бути важче фізично ходити в туалет. Або, з іншого боку, їм, можливо, доведеться часто ходити, і вони можуть боятися покидати лоток, переживаючи, що скоро потрібно буде повернутися у нього знову.

[ + – ] Сон у лотку сигналізує про те, що в кішки стрес або ж вікові проблеми Фото: NN.RU

"Якщо кішки засинають в туалетному лотку, завжди корисно перевірити їх у ветеринара. Якщо лікар заперечив проблеми зі здоров'ям, наступним кроком буде оцінка будь-яких змін у навколишньому середовищі будинку. Спробуйте зробити простір навколо ящика зручнішим для них, наприклад, поставте котячу гірку або лежак недалеко від лотка, щоб вони могли спати там, а не в лотку", — рекомендує фахівчиня з котячої поведінки.

І ще одна важлива порада в процесі привчання кошеняти або дорослого кота до лотка — заохочення. Якщо ваш вихованець тільки освоює туалет, намагайтеся після того, як він сходив у лоток, похвалити його, погладити і, можливо, навіть пригостити чимось смачненьким, давши зрозуміти вихованцеві, що він вчинив дуже добре.

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