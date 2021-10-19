Внук Грейс Келли подписал контракт с Dior
Представители королевской семьи Монако давно сотрудничают с самыми известными мировыми брендами, а Dior любила еще бабушка Пьера, княгиня Грейс.
Пьер Казираги, сын принцессы Монако Каролины и внук американской актрисы, а позже – княгини Монако Грейс Келли, стал амбассадором французского модного дома Dior, сообщает WWD. Он уже подписал контракт.
34-летний бизнесмен и опытный моряк присоединился к своей жене, итальянской журналистке и модели Беатрис Борромео в качестве представителя французского дома моды. В феврале Борромео была назначена послом Dior, а в июне пара посетила круизное шоу Dior для женщин в Афинах. По версии Tatler, она – самая стильная среди представительниц европейских королевских домов. Беатрис оставила позади даже такую икону стиля как Кейт Миддлтон.
"Икона элегантности, Пьер Казираги становится послом Dior. Бизнесмен из Монако олицетворяет новую грань пошива, которую постоянно изобретает Ким Джонс, отвечающий за мужскую линию бренда, неподвластную времени современность", – говорится в пресс-релизе Dior.
Пьер – восьмой в очереди на престол Монако. Несмотря на то, что на светских мероприятиях он неизменно блистает в элегантных строгих костюмах и галстуке-бабочке, в повседневной жизни Казираги придерживается более демократического стиля и известен своей скромностью. Его часто можно увидеть в в бейсболке и шортах для занятий парусным спортом.
Помимо гонок, Пьер участвует в благотворительных мероприятиях и был частью команды, которая перевезла Грету Тунберг и ее отца Сванте Тунберга через Атлантический океан в 2019 году, чтобы она могла участвовать в ежегодной Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.
Он также является вице-президентом яхт-клуба Монако и в 2016 году основал команду Malizia, участвуя в многочисленных регатах по всему миру. Как президент яхтенной гонки Sail for a Cause, Казираги помогает собрать средства для детей с серьезными заболеваниями из неблагополучных стран, которые могут пройти операцию в Монако.
Королевская семья Монако хорошо знакома с модой, особенно с Dior. Этот бренд очень любила бабушка Пьера, княгиня Грейс. Причем наряд от Dior, белое атласное платье, был на ней даже на ее помолвке с принцем Ренье, которая состоялась в Нью-Йорке в 1956 году.
Тетя Пьера, принцесса Стефани, стажировалась в Dior в 1980-ых годах у дизайнера Марка Бохана, а его сестра Шарлотта в прошлом году стала послом Chanel. Она также участвовала в рекламных кампаниях Saint Laurent, Gucci и швейцарского часового бренда Montblanc. Кузина Пьера Полин Дюкрюэ является создательницей гендерно-нейтральной линии одежды Alter, а его жена Беатрис является лицом итальянского ювелирного дома Buccellati.
Сам Пьер, прежде, чем стать послом Dior, в 2016 году участвовал в кампании для Berluti, которая, как и Dior, принадлежит конгломерату предметов роскоши LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.
Напомним, княгиня Монако Шарлен рассказала, как проходило лечение ее ЛОР-инфекции в ЮАР. При этом жена принца Альберта упомянула своих детей, но ни словом не обмолвилась о супруге.