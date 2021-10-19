Внук Грейс Келли подписал контракт с Dior

Представители королевской семьи Монако давно сотрудничают с самыми известными мировыми брендами, а Dior любила еще бабушка Пьера, княгиня Грейс.

Пьер Казираги, сын принцессы Монако Каролины и внук американской актрисы, а позже – княгини Монако Грейс Келли, стал амбассадором французского модного дома Dior, сообщает WWD. Он уже подписал контракт.

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34-летний бизнесмен и опытный моряк присоединился к своей жене, итальянской журналистке и модели Беатрис Борромео в качестве представителя французского дома моды. В феврале Борромео была назначена послом Dior, а в июне пара посетила круизное шоу Dior для женщин в Афинах. По версии Tatler, она – самая стильная среди представительниц европейских королевских домов. Беатрис оставила позади даже такую икону стиля как Кейт Миддлтон.

[ + – ] Пьер Казираги и Беатрис Борромео поженились в 2016 году

"Икона элегантности, Пьер Казираги становится послом Dior. Бизнесмен из Монако олицетворяет новую грань пошива, которую постоянно изобретает Ким Джонс, отвечающий за мужскую линию бренда, неподвластную времени современность", – говорится в пресс-релизе Dior.

[ + – ] Пьер Казираги в новой рекламной кампании Dior

Пьер – восьмой в очереди на престол Монако. Несмотря на то, что на светских мероприятиях он неизменно блистает в элегантных строгих костюмах и галстуке-бабочке, в повседневной жизни Казираги придерживается более демократического стиля и известен своей скромностью. Его часто можно увидеть в в бейсболке и шортах для занятий парусным спортом.

Помимо гонок, Пьер участвует в благотворительных мероприятиях и был частью команды, которая перевезла Грету Тунберг и ее отца Сванте Тунберга через Атлантический океан в 2019 году, чтобы она могла участвовать в ежегодной Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.

Он также является вице-президентом яхт-клуба Монако и в 2016 году основал команду Malizia, участвуя в многочисленных регатах по всему миру. Как президент яхтенной гонки Sail for a Cause, Казираги помогает собрать средства для детей с серьезными заболеваниями из неблагополучных стран, которые могут пройти операцию в Монако.

Королевская семья Монако хорошо знакома с модой, особенно с Dior. Этот бренд очень любила бабушка Пьера, княгиня Грейс. Причем наряд от Dior, белое атласное платье, был на ней даже на ее помолвке с принцем Ренье, которая состоялась в Нью-Йорке в 1956 году.

Тетя Пьера, принцесса Стефани, стажировалась в Dior в 1980-ых годах у дизайнера Марка Бохана, а его сестра Шарлотта в прошлом году стала послом Chanel. Она также участвовала в рекламных кампаниях Saint Laurent, Gucci и швейцарского часового бренда Montblanc. Кузина Пьера Полин Дюкрюэ является создательницей гендерно-нейтральной линии одежды Alter, а его жена Беатрис является лицом итальянского ювелирного дома Buccellati.

[ + – ] Беатрис Борромео является лицом итальянского ювелирного дома Buccellati

Сам Пьер, прежде, чем стать послом Dior, в 2016 году участвовал в кампании для Berluti, которая, как и Dior, принадлежит конгломерату предметов роскоши LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

[ + – ] Пьер и Беатрис – одна из самых стильных королевских пар в мире

Напомним, княгиня Монако Шарлен рассказала, как проходило лечение ее ЛОР-инфекции в ЮАР. При этом жена принца Альберта упомянула своих детей, но ни словом не обмолвилась о супруге.