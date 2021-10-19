Онук Грейс Келлі підписав контракт з Dior

Представники королівської сім'ї Монако давно співпрацюють з найвідомішими світовими брендами, а Dior любила ще бабуся П'єра, княгиня Грейс.

П'єр Казірагі, син принцеси Монако Кароліни і внук американської актриси, а пізніше — княгині Монако Грейс Келлі, став амбасадором французького модного дому Dior, повідомляє WWD. Він уже підписав контракт.

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34-річний бізнесмен і досвідчений моряк приєднався до своєї дружини, італійської журналістки і моделі Беатріс Борромео в ролі представника французького будинку моди. У лютому Борромео була призначена послом Dior, а в червні пара відвідала круїзне шоу Dior для жінок в Афінах. За версією Tatler, вона — найстильніша серед представниць європейських королівських будинків. Беатріс залишила позаду навіть таку ікону стилю як Кейт Міддлтон.

[ + – ] П'єр Казірагі і Беатріс Борромео одружилися у 2016 році

"Ікона елегантності, П'єр Казірагі стає послом Dior. Бізнесмен з Монако уособлює нову грань пошиття, яку постійно винаходить Кім Джонс, який відповідає за чоловічу лінію бренду, непідвладну часу сучасність", — йдеться в пресрелізі Dior.

[ + – ] П'єр Казірагі в новій рекламній кампанії Dior

П'єр — восьмий у черзі на престол Монако. Незважаючи на те, що на світських заходах він незмінно блищить в елегантних строгих костюмах і краватці-метелику, у повсякденному житті Казірагі дотримується більш демократичного стилю і відомий своєю скромністю. Його часто можна побачити в бейсболці і шортах для занять вітрильним спортом.

Крім гонок, П'єр бере участь у благодійних заходах і був частиною команди, яка перевезла Грету Тунберг та її батька Сванте Тунберга через Атлантичний океан у 2019 році, щоб вона могла взяти участь у щорічній Рамковій конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату.

Він також є віцепрезидентом яхт-клубу Монако і у 2016 році заснував команду Malizia, беручи участь у численних регатах по всьому світу. Як президент яхтової гонки Sail for a Cause, Казірагі допомагає зібрати кошти для дітей із серйозними захворюваннями з неблагополучних країн, які можуть пройти операцію в Монако.

Королівська родина Монако добре знайома з модою, особливо з Dior. Цей бренд дуже любила бабуся П'єра, княгиня Грейс. Причому наряд від Dior, біла атласна сукня, була на ній навіть на її заручинах з принцом Реньє, які відбулися в Нью-Йорку в 1956 році.

Тітка П'єра, принцеса Стефані, стажувалася в Dior у 1980-их роках у дизайнера Марка Бохана, а його сестра Шарлотта в минулому році стала послом Chanel. Вона також брала участь у рекламних кампаніях Saint Laurent, Gucci і швейцарського годинного бренду Montblanc. Кузіна П'єра Полін Дюкрюе є творцем гендерно-нейтральної лінії одягу Alter, а його дружина Беатріс є обличчям італійського ювелірного дому Buccellati.

[ + – ] Беатріс Борромео є обличчям італійського ювелірного дому Buccellati

Сам П'єр, перш ніж стати послом Dior, у 2016 році брав участь у кампанії для Berluti, яка, як і Dior, належить конгломерату предметів розкоші LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

[ + – ] П'єр і Беатріс — одна з найстильніших королівських пар у світі

Нагадаємо, княгиня Монако Шарлен розповіла, як проходило лікування її ЛОР-інфекції в ПАР. При цьому, дружина принца Альбера згадала своїх дітей, але ні словом не обмовилася про чоловіка.