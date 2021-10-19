Сальма Хайек впервые вышла в свет с дочерью Валентиной

14-летняя дочь актрисы и ее мужа Франсуа-Анри Пино сопровождала Хайек на премьере фильма "Вечные"

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась премьера новой супергеройского фильма вселенной Marvel "Вечные". И 55-летнюю Сальму Хайек, исполнительницу одной из главных ролей, на мероприятии сопровождала 14-летняя дочь Валентина Палома Пино. Об этом пишет Hollywood Life.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Последний раз Валентина выходила в свет вместе со своей известной матерью еще, когда была совсем маленькой. Так что ее появление на красной дорожке произвело фурор.

Для премьеры Сальма и Валентина выбрали образы total black. Актриса была в платье Gucci в пол, с глубоким вырезом на груди и подкладкой, расшитой золотыми пайетками. Образ Сальма дополнила золотыми туфельками на умопомрачительной платформе и каблуке.

[ + – ] Сальма Хайек и Валентина Палома Пино Фото: Getty Images

Валентина на красной дорожке появилась в платье Saint Laurent в горошек. Сальма с дочерью весь вечер провели вместе, а позже Валентина призналась, что ей очень понравился фильм и роль ее матери. Напомним, в "Вечных" Хайек исполнила роль супергероини по имени Аджак. Изначально, в оригинальных комиксах Аджак был мужчиной, но режиссер Хлоя Чжао приняла решение сменить его пол.

Актриса признавалась в интервью, что не ожидала попасть в фильм о супергероях. "Для меня это шок во многих отношениях. Просто знать, что в свои 50 ты станешь супергероем в большой семье Marvel. И вдобавок ко всему моя героиня была мужчиной, которого они просто превратили в женщину. Если бы кто-то мне рассказал об этом проекте пять лет назад, то я просто рассмеялась бы ему в лицо. И вот мы здесь! Так что все возможно", — рассказала Сальма.

Кроме нее в фильме снялась Анджелина Джоли, которая на премьеру взяла всех своих детей. Не приехал только 19-летний Мэддокс, который сейчас изучает биохимию в университете Енсе в Южной Корее.

Напомним, Валентина Палома – единственная дочь Сальмы Хайек. Ее отец – французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, состояние которого оценивается в 48,7 миллиарда долларов. У Франсуа-Анри уже есть четверо детей от предыдущих отношений, в том числе 15-летний сын от модели Линды Евангелисты.