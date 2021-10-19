Сальма Хаєк уперше вийшла у світ із дочкою Валентиною

14-річна дочка актриси таі її чоловіка Франсуа-Анрі Піно супроводжувала Хаєк на прем'єрі фільму "Вічні"

Напередодні в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра нового супергеройського фільму всесвіту Marvel "Вічні". І 55-річну Сальму Хаєк, виконавицю однієї з головних ролей, на заході супроводжувала 14-річна дочка Валентина Палома Піно. Про це пише Hollywood Life.

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Востаннє Валентина виходила у світ разом зі своєю відомою матір'ю, ще коли була зовсім маленькою. Так що її поява на червоній доріжці викликала фурор.

Для прем'єри Сальма та Валентина вибрали образи total black. Актриса була в сукні Gucci до підлоги, з глибоким вирізом на грудях і підкладкою, розшитій золотими паєтками. Образ Сальма доповнила золотими туфельками на запаморочливій платформі та підборах.

[ + – ] Сальма Хаєк і Валентина Палома Піно Фото: Getty Images

Валентина на червоній доріжці з'явилася у сукні Saint Laurent в горошок. Сальма з дочкою весь вечір провели разом, а пізніше Валентина зізналася, що їй дуже сподобався фільм і роль її матері. Нагадаємо, у "Вічних" Хаєк виконала роль супергероїні на ім'я Аджак. Спочатку в оригінальних коміксах Аджак був чоловіком, але режисер Хлоя Чжао ухвалила рішення змінити її стать.

Актриса зізнавалася в інтерв'ю, що не очікувала потрапити в фільм про супергероїв. "Для мене це шок у багатьох відношеннях. Просто знати, що у свої 50 ти станеш супергероєм у великій родині Marvel. І на додачу до всього моя героїня була чоловіком, якого вони просто перетворили на жінку. Якби хтось мені розповів про цей проект п'ять років тому, то я просто розсміялася б йому в обличчя. І ось ми тут! Так що все можливо", — розповіла Сальма.

Крім неї, у фільмі знялася Анджеліна Джолі, яка на прем'єру взяла всіх своїх дітей. Не приїхав лише 19-річний Меддокс, який зараз вивчає біохімію в університеті Йонсе в Південній Кореї.

Нагадаємо, Валентина Палома — єдина дочка Сальми Хаєк. Її батько — французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно, статок якого оцінюється в 48,7 мільярда доларів. У Франсуа-Анрі вже є четверо дітей від попередніх стосунків, у тому числі 15-річний син від моделі Лінди Євангелісти.