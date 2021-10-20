Милу Кунис и Эштона Кутчера заметили в Киеве на съемках фильма

Голливудские актеры появились на съемках комедии "Любовь и блогеры"

Актеров-супругов Эштона Кутчера и Милу Кунис заметили на съемочной площадке фильма "Любовь и блогеры" в Киеве. Об этом сообщает "Радио Люкс", на сайте которого и появилось видео.

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Эштон и Мила вышли из фургона, в котором обычно переодеваются артисты, и отправились на съемочную площадку.

Впрочем, продюсеры комедии "Любовь и блогеры", которая выйдет на экраны в 2022 году, Евгений Таллер и Владимир Остапчук никак не прокомментировали приезд голливудских актеров в Украину.

[ + – ] Эштон Кутчер и Мила Кунис на съемках фильма "Любовь и блогеры"

"Сегодня с утра просто разрывается телефон и Директ с просьбой прокомментировать новость о том, что в фильме "Любовь и Блогеры" снимаются Эштон Кутчер и Мила Кунис. Мы с Таллером пока никаких комментариев дать не можем", — написал Остапчук и опубликовал видео с актерами на своем аккаунте. Впрочем, под его сообщением комментаторы выразили сомнение, что это и правда знаменитые актеры, а не просто похожие на них дублеры.

Ранее актриса Кристина Горняк публиковала фото с коллегами на церемонии разбивания традиционной тарелки с названием фильма и списком актеров. Имен Кутчера и Кунис на тарелке нет.

Напомним, грядущий фильм расскажет истории блогеров, и, как признался продюсер Евгений Таллер, это будет "абсолютно народная история, про непонимание поколений, про битву новых и устаревших медиа и, конечно же, про приключения столичных блогеров в провинции".

[ + – ] Актеры на съемочной площадке фильма "Любовь и блогеры" Фото: Instagram kristygor

[ + – ] Тарелка со списком актеров Фото: Instagram kristygor

Если на съемочной площадке украинской комедии и правда были Мила Кунис и Эштон Кутчер, то это далеко не первый их визит в Украину. В 2019 году актеры приезжали в Киев на форум Ялтинской европейской стратегии YES и встречались с Владимиром Зеленским. Также они были в Черновцах в 2017 году. Мила – родом из Украины. Актриса родилась в Черновцах в 1983 году, уже в 1991 ее семья эмигрировала в США.