Мілу Куніс і Ештона Кутчера помітили в Києві на зйомках фільму

Голлівудські актори з'явилися на зйомках комедії "Любов і блогери"

Акторів-подружжя Ештона Кутчер і Мілу Куніс помітили на знімальному майданчику фільму "Любов і блогери" в Києві. Про це повідомляє "Радіо Люкс", на сайті якого і з'явилося відео.

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Ештон і Міла вийшли з фургона, у якому зазвичай переодягаються артисти, і вирушили на знімальний майданчик.

Утім, продюсери комедії "Любов і блогери", яка вийде на екрани в 2022 році, Євген Таллер і Володимир Остапчук ніяк не прокоментували приїзд голлівудських акторів в Україну.

[ + – ] Ештон Кутчер і Міла Куніс на зйомках фільму "Любов і блогери"

"Сьогодні з ранку просто розривається телефон і директ із проханням прокоментувати новину про те, що у фільмі "Любов і блогери" знімаються Ештон Кутчер і Міла Куніс. Ми з Таллером поки ніяких коментарів дати не можемо", — написав Остапчук та опублікував відео з акторами у своєму акаунті. Утім, під його повідомленням коментатори висловили сумнів, що це й справді знамениті актори, а не просто схожі на них дублери.

Раніше актриса Христина Горняк публікувала фото з колегами на церемонії розбивання традиційної тарілки з назвою фільму та списком акторів. Імен Кутчера та Куніс на тарілці немає.

Нагадаємо, майбутній фільм розповість історії блогерів, і, як зізнався продюсер Євген Таллер, це буде "абсолютно народна історія, про нерозуміння поколінь, про битву нових і застарілих медіа і, звичайно ж, про пригоди столичних блогерів у провінції".

[ + – ] Актори на знімальному майданчику фільму "Любов і блогери" Фото: Instagram kristygor

[ + – ] Тарілка зі списком акторів Фото: Instagram kristygor

Якщо на знімальному майданчику української комедії і правда були Міла Куніс і Ештон Кутчер, то це далеко не перший їхній візит в Україну. У 2019 актори приїжджали до Києва на форум Ялтинської європейської стратегії YES і зустрічалися з Володимиром Зеленським. Також вони були в Чернівцях у 2017 році. Міла — родом із України. Актриса народилася в Чернівцях у 1983 році, уже в 1991 її сім'я емігрувала в США.