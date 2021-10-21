Тренды осени 2021. Топ-3 идеи маникюра ноября

Последний осенний месяц предполагает свой дизайн. Ведь зима уже совсем близко.

Осень традиционно ассоциируется с благородными и глубокими цветами. И эта тенденция, сохраняется из года в год. В однотонном покрытии преобладают теплые цвета осенних листьев, или напротив, холодные – оттенки грозового неба. Выбивается из тенденций только конец октября, когда, при подготовке к Хэллоуину многие выбирают яркий оранжевый оттенкок, похожий на цвет спелых тыкв, или украшают ногти тематическими рисунками. Фокус уже рассказывал, как можно проявить себя к самому страшному празднику в году. Напомним, в трендах "вампирский" маникюр, тыквы всех форм и размеров и "призрачный френч".

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Также в трендах сочетание матового и глянцевого покрытия, актуален цветной френч, и микро-френч, когда полоска по краю ногтя рисуется тонкой и контрастной. Не сдает позиции и нюдовый маникюр с яркими деталями. Стилисты прогнозируют, что этот дизайн из моды не выйдет еще долго. Ведь он пришелся по душе и селебрити и инфлюэнсерам. Даже Дженннифер Лопес для своего 52 дня рождения выбрала нюдовое полупрозрачное покрытие на ногтях миндалевидной формы.

Но октябрь завершается, до зимы остается один месяц и тренды ноября несколько меняются. Ведь если менять гардероб на более теплый, то и маникюр стоит подобрать к нему более подходящий.

Фокус выбрал три главных тренда на ноябрь 2021.

Темный маникюр

Это и классический черный, и бордо, и чернильно-синий, и темно-фиолетовый и серо-голубой, который в соцсетях стилисты прозвали "цвет грозового неба". Темные оттенки отлично смотрятся и на коротких, и на длинных ногтях.

[ + – ] Темно-бордовый маникюр осень 2021

В трендах френч, в котором сочетается матовая и глянцевая поверхность. Или блестящие акценты.

[ + – ] Блестящий маникюр осень 2021

Особенно популярно покрытие металлик, имитирующее мазки кистью, или хлопья сусального золота. До зимнего блеска, когда маникюр становится похож на елочные игрушки – еще целый месяц, но к нему стоит подготовиться.

Металлик

Металлик – один из древнейших трендов. Был моден еще в незапамятные времена, когда ногти покрывали пластинками слюды, или просто надевали на пальцы золотые, или серебряные наконечники. После наблюдался взлет моды на металлик, когда человечество отправилось в космос. Экзотический цвет, имитирующий блеск металла, как нельзя лучше подходил к футуристичным нарядам.

[ + – ] Маникюр металлик осень 2021

Сейчас металлик – один из главных трендов ноября 2021. И речь идет не только о классических золотом и серебристом, но и о медном оттенке, желтом, красном, розовом и других вариантах. Тем более, что дизайнеры задали тон на цвет металлик в одежде и обуви.

Маникюр с абстрактным рисунком

Здесь вариаций несколько. Самая модная, конечно, нюдовый маникюр, расписанный разноцветными абстрактными линиями и мазками. Но допускается и цветное покрытие, украшенное узорами в стиле Кандинского и Малевича.

[ + – ] Абстрактный рисунок на ногтях 2021

При желании, можно даже изобразить что-нибудь из классических произведений. Но главное – выбрать тему и сочетание цветов. Или вдохновиться уличным искусством. Маникюр, имитирующий граффити – тоже в тренде.