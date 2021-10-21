Тренди осені 2021. Топ-3 ідеї манікюру листопада

Останній осінній місяць передбачає свій дизайн. Адже зима вже зовсім близько.

Осінь традиційно асоціюється з благородними і глибокими кольорами. І ця тенденція зберігається з року в рік. В однотонному покритті переважають теплі кольори осіннього листя, або навпаки, холодні — відтінки грозового неба. Вибивається з тенденцій тільки кінець жовтня, коли при підготовці до Геловіну багато хто вибирає яскравий помаранчевий відтінок, схожий на колір стиглих гарбузів, або прикрашають нігті тематичними малюнками. Фокус уже розповідав, як можна проявити себе до найстрашнішого свята в році. Нагадаємо, у трендах "вампірський" манікюр, гарбузи всіх форм та розмірів і "примарний френч".

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Також у трендах поєднання матового та глянцевого покриття, актуальний кольоровий френч і мікрофренч, коли смужка по краю нігтя малюється тонкою і контрастною. Не здає позицій і нюдовий манікюр з яскравими деталями. Стилісти прогнозують, що цей дизайн з моди не вийде ще довго. Адже він припав до душі і селебріті та інфлюенсерам. Навіть Дженніфер Лопес для свого 52 дня народження вибрала нюдове напівпрозоре покриття на нігтях мигдалеподібної форми.

Але жовтень завершується, до зими залишається один місяць і тренди листопада трохи змінюються. Адже якщо міняти гардероб на більш теплий, то і манікюр варто підібрати до нього більш придатний.

Фокус вибрав три головних тренди на листопад 2021.

Темний манікюр

Це і класичний чорний, і бордо, і чорнильно-синій, і темно-фіолетовий, і сіро-блакитний, який у соцмережах стилісти прозвали "колір грозового неба". Темні відтінки відмінно виглядають і на коротких, і на довгих нігтях.

[ + – ] Темно-бордовий манікюр осінь 2021

У трендах френч, у якому поєднується матова і глянсова поверхня. Або блискучі акценти.

[ + – ] Блискучий манікюр осінь 2021

Особливо популярне покриття металік, що імітує мазки пензлем, або пластівці сусального золота. До зимового блиску, коли манікюр стає схожий на ялинкові іграшки — ще цілий місяць, але до нього варто підготуватися.

Металік

Металік — один з найдавніших трендів. Був модний ще в незапам'ятні часи, коли нігті покривали пластинками слюди, або просто одягали на пальці золоті чи срібні наконечники. Після зльоту моди на металік, коли людство вирушило в космос. Екзотичний колір, що імітує блиск металу, якнайкраще підходив до футуристичних нарядів.

[ + – ] Манікюр металік осінь 2021

Наразі металік — один з головних трендів листопада 2021. І мова йде не тільки про класичні золотий і сріблястий, а й про мідний відтінок, жовтий, червоний, рожевий та інші варіанти. Тим більше, що дизайнери задали тон на колір металік в одязі та взутті.

Манікюр з абстрактним малюнком

Тут варіацій кілька. Наймодніша, звичайно, нюдовий манікюр, розписаний різнобарвними абстрактними лініями та мазками. Але допускається і кольорове покриття, прикрашене візерунками в стилі Кандинського та Малевича.

[ + – ] Абстрактний малюнок на нігтях 2021

За бажання можна навіть зобразити що-небудь з класичних творів. Але головне — обрати тему та поєднання кольорів. Або надихнутися вуличним мистецтвом. Манікюр, що імітує графіті — теж у тренді.