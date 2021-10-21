Бабочки на груди. Как украинский дизайнер покорила Дуа Липу, Билли Айлиш и сестру Бейонсе

Украинка Мария Попова закончила престижный колледж Central Saint Martins и уже с первой коллекции показала уникальность и неповторимость своего стиля.

Украинский дизайнер Мария Попова прославилась среди западных звезд вещами бренда своего имени, поскольку они иновационные, яркие и неповторимые. Среди тех, кто уже оценил талант украинки, – Дуа Липа, Билли Айлиш, Кайли Дженнер, Белла Хадид, Соланж Ноулз (сестра Бейонсе) и многие другие, пишет Vogue.

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Получив архитектурное образование на родине, Мария решила, что долгие часы черчения на компьютере ее пока что не привлекают, и отправилась учиться в одну из самых престижных кузниц дизайнеров – колледж Central Saint Martins в Лондоне, где постигала тонкости дизайна текстиля. Она стажировалась в Maison Margiela, Celine, Fiorucci, Marques'Almeida, а обучение закончила в 2020 году, практически перед пандемией коронавируса. Свою первую коллекцию осень/зима — 2021 You Make Me Dizzy украинка виртуально представила на Неделе моды в Лондоне, и о ней сразу же заговорили.

О своей коллекции сама Мария говорит, что она более мечтательная, чем ту, которую она сделала для выпускного в Лондоне.

[ + – ] Одна из первых клиенток – Рита Ора в кожаном пальто от Masha Popova

"Очень хотелось сделать ее менее чистой и более растрепанной. Все джинсы окрашены таким образом, чтобы люди видели проржавевший металл, совмещенный с яркими цветами, которые видны в потертостях. Это как возрождение чего-то старого и грязного во что-то новое и светлое. Оттуда же бабочки как идея метаморфозы — рождения нового из старого, из детских воспоминаний", – говорит дизайнер, который называет свой стиль в моде "растрепанная элегантность".

[ + – ] Кайли Дженнер с ног до головы одетая в вещи украинского дизайнера Марии Поповой

Необычные яркие вещи, интерпретации денима (топы, лоскутные джинсы и юбки), яркие спортивные ткани, оригинальные сапоги и необычные идеи привлекли внимание стилистов мировых знаменитостей, которые просматривали шоу выпускников Central Saint Martins, а также их страницы в соцсетях. Тогда же появились первые заказы.

Лучшей рекламой ее вещей являются сами знаменитости. Так, певица Дуа Липа опубликовала у себя в соцсети фото, на котором позирует в топе-бабочке от Поповой, и фото собрало почти 6 млн лайков.

[ + – ] Дуа Липа в топе-бабочке от украинского дизайнера

"То, что носят Дуа Липа, Кайли Дженнер, Blackpink, — это все образцы, которыми занимаюсь я и мой помощник. Эти вещи не из большого производства… Все хотят после нее (Дуа Липы), но у меня нет возможности удовлетворить спрос. Я произвожу все в очень маленьких количествах, так как, к сожалению (или к счастью), все делается не так быстро. Не могу взять и произвести сразу много единиц.", – говорит Мария, подчеркивая, что все коллекции создает в Украине. Она следит буквально за всем на этапе производства, потому что не всегда у других получается окрасить ткань так, как ей нужно, или скомпонировать вещь.

[ + – ] Билли Айлиш в джинсах от Masha Popova

Девушка добавила, что больше всего на творчество ее вдохновляют воспоминания. Среди знаменитостей, который она мечтает одевать, Мария называет Граймс, Бритни Спирс, Росалию и других.

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