Бабочки на груди. Как украинский дизайнер покорила Дуа Липу, Билли Айлиш и сестру Бейонсе
Украинка Мария Попова закончила престижный колледж Central Saint Martins и уже с первой коллекции показала уникальность и неповторимость своего стиля.
Украинский дизайнер Мария Попова прославилась среди западных звезд вещами бренда своего имени, поскольку они иновационные, яркие и неповторимые. Среди тех, кто уже оценил талант украинки, – Дуа Липа, Билли Айлиш, Кайли Дженнер, Белла Хадид, Соланж Ноулз (сестра Бейонсе) и многие другие, пишет Vogue.
Получив архитектурное образование на родине, Мария решила, что долгие часы черчения на компьютере ее пока что не привлекают, и отправилась учиться в одну из самых престижных кузниц дизайнеров – колледж Central Saint Martins в Лондоне, где постигала тонкости дизайна текстиля. Она стажировалась в Maison Margiela, Celine, Fiorucci, Marques'Almeida, а обучение закончила в 2020 году, практически перед пандемией коронавируса. Свою первую коллекцию осень/зима — 2021 You Make Me Dizzy украинка виртуально представила на Неделе моды в Лондоне, и о ней сразу же заговорили.
О своей коллекции сама Мария говорит, что она более мечтательная, чем ту, которую она сделала для выпускного в Лондоне.
"Очень хотелось сделать ее менее чистой и более растрепанной. Все джинсы окрашены таким образом, чтобы люди видели проржавевший металл, совмещенный с яркими цветами, которые видны в потертостях. Это как возрождение чего-то старого и грязного во что-то новое и светлое. Оттуда же бабочки как идея метаморфозы — рождения нового из старого, из детских воспоминаний", – говорит дизайнер, который называет свой стиль в моде "растрепанная элегантность".
Необычные яркие вещи, интерпретации денима (топы, лоскутные джинсы и юбки), яркие спортивные ткани, оригинальные сапоги и необычные идеи привлекли внимание стилистов мировых знаменитостей, которые просматривали шоу выпускников Central Saint Martins, а также их страницы в соцсетях. Тогда же появились первые заказы.
Лучшей рекламой ее вещей являются сами знаменитости. Так, певица Дуа Липа опубликовала у себя в соцсети фото, на котором позирует в топе-бабочке от Поповой, и фото собрало почти 6 млн лайков.
"То, что носят Дуа Липа, Кайли Дженнер, Blackpink, — это все образцы, которыми занимаюсь я и мой помощник. Эти вещи не из большого производства… Все хотят после нее (Дуа Липы), но у меня нет возможности удовлетворить спрос. Я произвожу все в очень маленьких количествах, так как, к сожалению (или к счастью), все делается не так быстро. Не могу взять и произвести сразу много единиц.", – говорит Мария, подчеркивая, что все коллекции создает в Украине. Она следит буквально за всем на этапе производства, потому что не всегда у других получается окрасить ткань так, как ей нужно, или скомпонировать вещь.
Девушка добавила, что больше всего на творчество ее вдохновляют воспоминания. Среди знаменитостей, который она мечтает одевать, Мария называет Граймс, Бритни Спирс, Росалию и других.
Ранее мы рассказывали об украинце Руслане Багинском, головные уборы которого носят самые знаменитые женщины в мире.