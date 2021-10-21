Метелики на грудях. Як українська дизайнерка підкорила Дуа Ліпу, Біллі Айлиш і сестру Бейонсе

Українка Марія Попова закінчила престижний коледж Central Saint Martins і вже з першої колекції показала унікальність і неповторність свого стилю.

Українська дизайнерка Марія Попова прославилася серед західних зірок речами бренду свого імені, оскільки вони інноваційні, яскраві танеповторні. Серед тих, хто вже оцінив талант українки, — Дуа Ліпа, Біллі Айлиш, Кайлі Дженнер, Белла Гадід, Соланж Ноулз (сестра Бейонсе) та багато інших, пише Vogue.

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Отримавши архітектурну освіту на батьківщині, Марія вирішила, що довгі години креслення на комп'ютері їй поки що не подобаються, і відправилася вчитися в одну з найпрестижніших кузень дизайнерів — коледж Central Saint Martins у Лондоні, де опановувала тонкощі дизайну текстилю. Вона проходила стажування в Maison Margiela, Celine, Fiorucci, Marques'Almeida, а навчання закінчила у 2020 році, практично перед пандемією коронавірусу. Свою першу колекцію осінь/зима — 2021 You Make Me Dizzy українка віртуально представила на Тижні моди в Лондоні, і про неї відразу ж заговорили.

Про свою колекцію сама Марія каже, що вона мрійливіша, ніж та, яку вона зробила для випускного в Лондоні.

[ + – ] Одна з перших клієнток — Ріта Ора в шкіряному пальто від Masha Popova

"Дуже хотілося зробити її менш чистою та розтріпанішою. Всі джинси пофарбовані таким чином, щоб люди бачили проржавілий метал, поєднаний із яскравими квітами, які видно в потертостях. Це як відродження чогось старого та брудного в щось нове та світле. Звідти ж метелики як ідея метаморфози — народження нового зі старого, з дитячих спогадів", — говорить дизайнерка, яка називає свій стиль у моді "розтріпана елегантність".

[ + – ] Кайлі Дженнер зі ніг до голови одягнена в речі української дизайнерки Марії Попової

Незвичайні яскраві речі, інтерпретації деніму (топи, клаптеві джинси та спідниці), яскраві спортивні тканини, оригінальні чоботи та незвичайні ідеї привернули увагу стилістів світових знаменитостей, які переглядали шоу випускників Central Saint Martins, а також їхны сторінки в соцмережах. Тоді ж з'явилися перші замовлення.

Найкращою рекламою її речей є самі знаменитості. Так, співачка Дуа Лыпа опублікувала в себе в соцмережі фото, на якому позує в топі-метелику від Попової, і фото зібрало майже 6 млн лайків.

[ + – ] Дуа Лыпа в топі-метелику від української дизайнерки

"Те, що носять Дуа Ліпа, Кайлі Дженнер, Blackpink — це все зразки, якими займаюся я та мій помічник. Ці речі не з великого виробництва... Всі хочуть після неї (Дуа Ліпи), але в мене немає можливості задовольнити попит. Я виробляю все в дуже маленьких кількостях, оскільки, на жаль (чи на щастя), все робиться не так швидко. Не можу взяти та зробити відразу багато одиниць", — говорить Марія, підкреслюючи, що всі колекції створює в Україні. Вона стежить буквально за всім на етапі виробництва, тому що не завжди в інших виходить пофарбувати тканину так, як їй потрібно, або скомпонувати річ.

[ + – ] Біллі Айліш у джинсах від Masha Popova

Дівчина додала, що найбільше на творчість її надихають спогади. Серед знаменитостей, який вона мріє одягати, Марія називає Граймс, Брітні Спірс, Росалію та інших.

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