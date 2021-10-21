Кейт Миддлтон и принц Уильям поедут в США, чтобы спасти свою репутацию

Герцоги Кембриджские планируют официальный визит в США уже в следующем году

Принц Уильям и Кейт Миддлтон собрались отправиться в тур по США в 2022 году, чтобы совершить несколько официальных встреч и подправить свой имидж, который в Америке уже не так высок, как прежде после скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри. Об этом сообщает Vanity Fair.

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Уильям и Кейт, как утверждают инсайдеры, знают о том, что их рейтинг в США понизился после того, как в интервью Опре герцоги Сассекские рассказали много шокирующих подробностей о своей жизни при дворе. А Меган и вовсе заявила, что Кейт заставила ее плакать.

Собственно, Меган и Гарри и сейчас продолжают настаивать на том, что при дворе к ним плохо относились и даже интересовались цветом кожи малыша Арчи до его рождения. Впрочем, их интервью имело и обратный эффект – после скандала, что оно вызвало, стали всплывать и другие подробности о их жизни во дворце и не всегда лестные. Так что имидж младшего сына принца Чарльза и его жены также упал.

Но пока их попытки снова стать популярными остаются без ответа, а принц Уильям с женой всерьез настроены на то, чтобы "спасти свою репутацию" на их территории, в США.

[ + – ] Один из последних выходов в свет принца Уильяма и кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В воскресенье Уильям подтвердил планы на путешествие. Произнося речь на закрытии Earthshot Prize, он объявил, что в следующем году церемония Earthshot состоится в Соединенных Штатах.

Последний официальный визит герцога и герцогини Кембриджских в США был в Нью-Йорк еще в 2014 году. Тогда Кейт Миддлтон была беременна принцессой Шарлоттой. В 2011 году они посещали Калифорнию в конце своего тура в Канаду.

[ + – ] Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

Неизвестно, посетят ли герцог и герцогиня Кембриджские Калифорнию, чтобы встретиться с Меган и Гарри. Пока братья об этих планах не объявляли. Но если принцы не встретятся, это будет свидетельствовать о том, что их отношения хуже просто напряженных.