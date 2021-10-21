Кейт Міддлтон і принц Вільям поїдуть в США, щоб врятувати свою репутацію

Герцоги Кембриджські планують офіційний візит у США вже в наступному році.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон зібралися вирушити в тур по США в 2022 році, щоб зробити кілька офіційних зустрічей і підправити свій імідж, який в Америці вже не такий високий, як раніше після скандального інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл Опрі Вінфрі. Про це повідомляє Vanity Fair.

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Вільям і Кейт, як стверджують інсайдери, знають про те, що їхній рейтинг у США знизився після того, як в інтерв'ю Опрі герцоги Сассекські розповіли багато шокових подробиць про своє життя при дворі. А Меган узагалі заявила, що Кейт змусила її плакати.

Власне, Меган і Гаррі і зараз продовжують наполягати на тому, що при дворі до них погано ставилися і навіть цікавилися кольором шкіри малюка Арчі до його народження. Утім, їхнє інтерв'ю мало і зворотний ефект — після скандалу, що воно викликало, почали спливати й інші подробиці про їхнє життя в палаці та не завжди приємні. Тож імідж молодшого сина принца Чарльза і його дружини також упав.

Але поки їхні спроби знову стати популярними залишаються без відповіді, а принц Вільям із дружиною всерйоз налаштовані на те, щоб "врятувати свою репутацію" на їх території, у США.

[ + – ] Один з останніх виходів у світ принца Вільяма і Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

У неділю Вільям підтвердив плани на подорож. Виголошуючи промову на закритті Earthshot Prize, він оголосив, що в наступному році церемонія Earthshot відбудеться в Сполучених Штатах.

Останній офіційний візит герцога та герцогині Кембриджських у США був у Нью-Йорк ще в 2014 році. Тоді Кейт Міддлтон була вагітна принцесою Шарлоттою. У 2011 році вони відвідували Каліфорнію наприкінці свого туру в Канаду.

[ + – ] Кейт Міддлтон і Меган Маркл Фото: Getty Images

Невідомо, чи відвідають герцог і герцогиня Кембриджські Каліфорнію, щоб зустрітися з Меган і Гаррі. Поки брати про ці плани не оголошували. Але якщо принци не зустрінуться, це буде свідчити про те, що їхні стосунки гірші, ніж просто напружені.