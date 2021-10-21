Американка вышла замуж в платье 60-летней давности, найденном в подвале (фото)

После свадьбы Энн Кук спрятала платье в мешок в подвале, поскольку не думала, что кому-то оно еще пригодится. Когда внучка Элли случайно обнаружила его, то влюбилась в него с первого взгляда и твердо решила, что наденет его в свой самый счастливый день.

23-летняя студентка-фармацевт Элли Ливингвотер из города Тернерс-Фоллс (штат Массачусетс) вышла замуж в платье своей 88-летней бабушки Энн Кук, которое случайно обнаружила в черном мусорном пакете в подвале дома еще пять лет назад, пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Энн Кук надевала это белое кружевное платье с пышной юбкой на собственную свадьбу в 1961 году. После торжества оно полвека хранилось в подвале ее дома, пока на него случайно не наткнулась Элли и, влюбившись в него буквально с первого взгляда, решила, что это наряд станет необходимой "позаимствованной" вещью в день, когда она решит выйти замуж.

[ + – ] Энн Кук в день своей свадьбы в 1961 году Фото: Allie Livingwater/Facebook

За 50 лет он не получил серьезных повреждений, но требовалась чистка. Когда 27-летний Тимоти Ливингвотер сделал Элле предложение, и была назначена свадьба, девушка радовалась тому, что о платье она позаботилась загодя. Чтобы сделать его более актуальным, она добавила под него юбку с обручем.

"Моя бабушка не могла поверить, что я решила надеть ее платье. Она хранила его в старом мешке для мусора, потому что не думала, что это что-то особенное. Но для меня это было так. Она плакала, когда впервые увидела меня в мой большой день. Это был невероятный момент, которым я буду дорожить вечно", – призналась девушка.

[ + – ] Невеста Элли в платье своей бабушки Фото: Allie Livingwater/Facebook

Элли росла со своей бабушкой Энн после того, как семья переехала в ее дом после смерти дедушки. Миссис Кук прожила в браке с ним 38 лет, однако девушка никогда его не видела.

"Я никогда с ним не встречалась, но знаю, что у них был успешный, долгий и счастливый брак. Мне казалось, что платье проложило путь к моему браку".

Бабушкин свадебный наряд помог студентке сэкономить $2000 на покупке нового, а также, утверждает она, еще больше сблизил старшее и младшее поколение семьи.

[ + – ] Элли со своим мужем Тимоти и бабушкой Энн Фото: Allie Livingwater/Facebook

"Моя бабушка не могла поверить, что она такого же размера, как я, потому что платье мне идеально подходило. Я определенно думаю, что мое решение надеть его еще больше сблизило нас", – отметила Элли.

На свадьбе, когда девушка шла к алтарю, плакала не только ее бабушка, но и отец Элли, 57-летний Джордж Кук.

"Мой отец был на седьмом небе от счастья, так как его мама надела платье, чтобы выйти замуж за его отца. Все хвалили меня и сочли это прекрасным жестом", – сказала миссис Ливингвотер.

Напомним, Габриэлла Таффин де Живанши, двоюродная внучка создателя модной империи Givenchy Юбера Живанши, вышла замуж за торговца нефтью Уго де Малльманна.