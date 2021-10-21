Американка вийшла заміж у сукні 60-річної давності, знайденій у підвалі (фото)

Після весілля Енн Кук сховала сукню в мішок у підвалі, оскільки не думала, що комусь вона ще знадобиться. Коли внучка Еллі випадково виявила її, то закохалася в неї з першого погляду й твердо вирішила, що одягне її на свій найщасливіший день.

23-річна студентка-фармацевтка Еллі Лівінгвотер із міста Тернерс-Фоллс (штат Массачусетс) вийшла заміж у сукні своєї 88-річної бабусі Енн Кук, яку випадково виявила в чорному сміттєвому пакеті в підвалі будинку ще п'ять років тому, пише Daily Mail.

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Енн Кук одягала цю білу мереживну сукню з пишною спідницею на власне весілля в 1961 році. Після свята воно пів століття зберігалося в підвалі її будинку, поки на нього випадково не натрапила Еллі і, закохавшись у нього буквально з першого погляду, вирішила, що це вбрання стане необхідною "запозиченою" річчю в день, коли вона вирішить вийти заміж.

[ + – ] Енн Кук у день свого весілля в 1961 році Фото: Allie Livingwater/Facebook

За 50 років сукня не отримала серйозних пошкоджень, але була потрібна чистка. Коли 27-річний Тімоті Лівінгвотер зробив Еллі пропозицію та було призначене весілля, дівчина раділа тому, що про сукню вона подбала заздалегідь. Щоб зробити її актуальнішою, вона додала під неї спідницю з обручем.

"Моя бабуся не могла повірити, що я вирішила одягти її сукню. Вона зберігала її в старому мішку для сміття, тому що не думала, що це щось особливе. Але для мене це було так. Вона плакала, коли вперше побачила мене в мій великий день. Це був неймовірний момент, яким я дорожитиму вічно", — зізналася дівчина.

[ + – ] Наречена Еллі в сукні своєї бабусі Фото: Allie Livingwater/Facebook

Еллі росла зі своєю бабусею Енн після того, як сім'я переїхала в її будинок після смерті дідуся. Місіс Кук прожила в шлюбі з ним 38 років, однак дівчина ніколи його не бачила.

"Я ніколи з ним не зустрічалася, але знаю, що в них був успішний, довгий і щасливий шлюб. Мені здавалося, що сукня проклала шлях до мого шлюбу".

Бабусине весільне вбрання допомогло студентці заощадити $2000 на покупку нового, а також, стверджує вона, ще більше зблизив старше та молодше покоління родини.

[ + – ] Еллі зі своїм чоловіком Тімоті та бабусею Енн Фото: Allie Livingwater/Facebook

"Моя бабуся не могла повірити, що вона такого ж розміру, як я, тому що сукня мені ідеально пасувала. Я безумовно думаю, що моє рішення надіти її ще більше зблизило нас", — зазначила Еллі.

На весіллі, коли дівчина йшла до вівтаря, плакала не тільки її бабуся, а й батько Еллі, 57-річний Джордж Кук.

"Мій батько був на сьомому небі від щастя, оскільки його мама одягла сукню, щоб вийти заміж за його батька. Всі хвалили мене та вважали це прекрасним жестом", — сказала місіс Лівінгвотер.

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