Билли Айлиш выпустит духи во флаконе с бюстом

Поклонники заподозрили, что флакон для духов Eilish – это слепок с тела самой исполнительницы

19-летняя певица Билли Айлиш, которая недавно поразила поклонников очень женственным нарядом на Met Gala, решила пойти проторенным путем многих селебрити и выпустить аромат имени себя. Об этом пишет Daily Mail.

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Духи Eilish поступят в продажу уже в ноябре этого года. И про него известно, что это особенное произведение певицы.

"Я так волнуюсь, я хочу поделиться с вами новым ароматом! Это запах, за которым я гонялась много лет. Это мой самый любимый аромат в мире!" — заявила Билли. Про аромат известно, что туалетная вода будет пахнуть ванилью, мускусом и специями. И будет напоминать тем, кто его понюхает, "уютное Рождество".

[ + – ] Билли Айлиш в рекламном кампейне своего аромата Фото: BILLIE EILISH/Instagram

В одном из своих интервью Айлиш рассказывала, что страдает синестезией — нейрологическим расстройством, при котором одно из чувств человек воспринимает через другое. Билли может чувствовать аромат различных цветов в палитре. И ее всегда привлекали янтарные цвета, которые пахли для нее особенно приятно. Билли — веганка, так что, немудрено, что Eilish — веганский парфюм, изготовлен из экологически чистых ингредиентов и наполнен самыми привлекательными для нее ароматами.

"С тех пор, как я себя помню, запахи были важной частью моей жизни, и я мечтала создать аромат, который бы отражал мои ощущения. Это была одна из самых захватывающих вещей, что я когда-либо делала", — призналась Билли.

Флакон тоже получился особенным: он изображает обнаженную девушку. Поклонники певицы заподозрили, что это слепок с тела самой Билли. Но она это отрицает и говорит, что образ "собирательный".

[ + – ] Билли Айлиш в рекламном кампейне своего аромата Фото: BILLIE EILISH/Instagram

У аромата уже появился собственный Instagram. И ароматы там указаны во множественном числе, так что стоит ждать, что Билли не ограничится одним Eilish.

Напомним, Билли Айлиш и Дуа Липа – поклонницы украинского дизайнера Марии Поповой, которая создает откровенные топы в виде бабочек и лоскутные джинсы.