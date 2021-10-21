Біллі Айліш випустить парфуми у флаконі з бюстом

Шанувальники запідозрили, що флакон для духів Eilish — це зліпок із тіла самої виконавиці

19-річна співачка Біллі Айліш, яка нещодавно вразила шанувальників дуже жіночним нарядом на Met Gala, вирішила піти второваним шляхом багатьох селебріті та випустити аромат імені себе. Про це пише Daily Mail.

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Парфуми Eilish надійдуть у продаж уже в листопаді цього року. І про них відомо, що це особливе творіння співачки.

"Я так хвилююся, я хочу поділитися з вами новим ароматом! Це запах, за яким я ганялася багато років. Це мій найулюбленіший аромат на світі!" — заявила Біллі. Про аромат відомо, що туалетна вода пахнутиме ваніллю, мускусом і спеціями. І нагадуватиме тим, хто його понюхає, "затишне Різдво".

[ + – ] Біллі Айліш у рекламному кампейні свого аромату Фото: BILLIE EILISH/Instagram

В одному зі своїх інтерв'ю Айліш розповідала, що страждає на синестезію — нейрологічний розлад, за якого одне з чуттів людина сприймає через інше. Біллі може відчувати аромат різних кольорів у палітрі. І її завжди приваблювали бурштинові кольори, які пахли для неї особливо приємно. Так що не дивно, що Eilish — веганські парфуми, тому що Айліш сама веганка, і виготовлені із екологічно чистих інгредієнтів і наповнений найпривабливішими для неї ароматами.

"Із тих пір, як я себе пам'ятаю, запахи були важливою частиною мого життя, і я мріяла створити аромат, який би відображав мої відчуття. Це була одна з найбільш захоплюючих речей, які я коли-небудь робила", — зізналася Біллі.

Флакон теж вийшов особливим: він зображує оголену дівчину. Шанувальники співачки запідозрили, що це зліпок із тіла самої Біллі. Але вона це заперечує та каже, що образ "збірний".

[ + – ] Біллі Айліш у рекламному кампейні свого аромату Фото: BILLIE EILISH/Instagram

В аромату вже з'явився власний Instagram. І аромати там вказані у множині, так що варто чекати, що Біллі не обмежиться одним Eilish.

Нагадаємо, Біллі Айліш і Дуа Ліпа — шанувальниці української дизайнерки Марії Попової, яка створює відверті топи у вигляді метеликів і клаптеві джинси.