Тренды осени 2021. Самые модные черные джинсы сезона 2021

Пусть голубые джинсы и считаются классикой, но черные тоже никогда не выйдут из моды и помогут в создании стильного образа. Рассматриваем самые модные решения

Ни один сезон не обходится без модных джинсов, которые создают базу для любого образа: от элегантного, до хулиганского. Этой осенью дизайнеры экспериментируют с фасонами и цветами, но черным уделяют особое внимание. Они отлично смотрятся в любом фасоне, но стоит выделить несколько основных, которые в трендах сезона осень 2021.

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Среди самых актуальных джинсов сезона осень-зима 2021/2022: джинсы с широкими штанинами, джинсы прямого кроя, джинсы с низкой посадкой, "вареный" деним из 1970-х, джинсы с рваными штанинами, укороченные джинсы и даже джинсы с бахромой. Фокус собрал самые стильные модели черных джинсов.

[ + – ] Джинсы от бренда Made in Tomboy и 16Arlington Фото: Скриншот

[ + – ] Джинсы от бренда Y/Project и Saint Laurent Фото: Скриншот

[ + – ] Джинсы от бренда Victoria Beckham и Alexander Wang Фото: Скриншот

Один из свежих трендов этой осени — джинсы со стрелками. Они могут быть как с заутюженными стрелками, так и со строчкой спереди. Удивительно, но раньше подобные модели считались моветоном. Отличная причина достать утюг с полки.

[ + – ] Гостья Недели моды в Париже Фото: Getty Images

Особое внимание стоит уделить свободным моделям. Такие предпочитают Джиджи Хадид и многие другие селебрити. Носить их можно с чем угодно, а можно подвернуть штанины и сочетать с кроссовками, или ботильонами.

[ + – ] Джиджи Хадид в самых модных джинсах сезона Фото: Getty Images

Отлично смотрятся и ностальгические "варенки". Одно время они категорически не допускались в модные гардеробы, но времена меняются и сейчас у каждой модницы должна быть подобная модель. Носить ее стоит с классическим пальто оверсайз и ботинками-челси.

[ + – ] Вареные джинсы - тренд сезона осень 2021 Фото: Соцсети

Сейчас даже уважаемые дома моды с многолетней историей производят джинсы, хоть раньше и не видели в них потенциал. А Виктория Бекхэм постоянно рекламирует самую популярную модель своего бренда — расклешенную внизу и сидящую по фигуре вверху, — прямо на себе. Так что стоит уже сейчас отправиться в магазин и выбрать черные джинсы по душе. Плюс в том, что джинсы традиционно носятся долго, даже если надевать их каждый день.