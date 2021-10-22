Тренди осені 2021. Наймодніші чорні джинси сезону

Нехай блакитні джинси і вважаються класикою, але чорні теж ніколи не вийдуть з моди і допоможуть у створенні стильного образу. Розглядаємо наймодніші рішення.

Жоден сезон не обходиться без модних джинсів, які створюють базу для будь-якого способу: від елегантного, до хуліганського. Цієї осені дизайнери експериментують із фасонами і кольорами, але чорним приділяють особливу увагу. Вони відмінно виглядають в будь-якому фасоні, але варто виділити кілька основних, які в трендах сезону осінь 2021.

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Серед найактуальніших джинсів сезону осінь-зима 2021/2022: джинси із широкими штанинами, джинси прямого крою, джинси з низькою посадкою, "варений" денім із 1970-х, джинси з рваними штанинами, укорочені джинси і навіть джинси з бахромою. Фокус зібрав найстильніші моделі чорних джинсів.

[ + – ] Джинси від бренду Made in Tomboy та 16Arlington Фото: Скриншот

[ + – ] Джинси від бренду Y/Project і Saint Laurent Фото: Скриншот

[ + – ] Джинси від бренду Victoria Beckham та Alexander Wang Фото: Скриншот

Один зі свіжих трендів цієї осені — джинси зі стрілками. Вони можуть бути як із запрасованими стрілками, так і зі строчкою спереду. Дивно, але раніше подібні моделі вважалися моветоном. Відмінна причина дістати праску з полиці.

[ + – ] Гостя Тижня моди в Парижі Фото: Getty Images

Особливу увагу варто приділити вільним моделям. Таким надає перевагу Джіджі Хадід і багато інших селебріті. Носити їх можна з чим завгодно, а можна підвернути штанини і поєднувати з кросівками, або ботильйонами.

[ + – ] Джіджі Хадід у наймодніших джинсах сезону Фото: Getty Images

Дуже добре виглядають і ностальгічні "варенки". У свій час вони категорично не допускалися в модні гардероби, але часи змінюються і зараз у кожної модниці має бути подібна модель. Носити її варто з класичним пальто оверсайз і черевиками-челсі.

[ + – ] Варені джинси — тренд сезону осінь 2021 Фото: Соцсети

Зараз навіть шановні будинку моди з багаторічною історією виробляють джинси, хоч раніше і не бачили в них потенціал. А Вікторія Бекхем постійно рекламує найпопулярнішу модель свого бренду — розкльошені внизу і ті, які сидить по фігурі вгорі, — прямо на собі. Тож варто вже зараз вирушити в магазин і вибрати чорні джинси до душі. Плюс у тому, що джинси традиційно носяться довго, навіть якщо надягати їх щодня.