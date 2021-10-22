Мисс Украина-2021: что постят в Instagram самые красивые девушки страны

Девушки делятся с подписчиками подробностями своей жизни, мотивационными постами и множеством красивых снимков.

Накануне, 21 октября, в Киеве выбрали самую красивую девушку Украины, которая теперь представит страну на международном конкурсе Miss World в Пуэрто-Рико. Корона победительницы досталась 22-летней уроженке Винницкой области Александре Яремчук. Титул "Вице-мисс Украина-2021" завоевала 22-летняя киевская актриса и модель Луиза Филатова, а титул "Мисс зрительских симпатий" достался 20-летней Марте Резниченко, "Мисс Тернополь-2021". Фокус собрал все, что известно о самых красивых девушках страны, а также посмотрел, какие фото они публикуют у себя в соцсетях.

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Александра Яремчук – "Мисс Украина-2021"

Александре Яремчук – 22 года. Девушка родом из Винницкой области, но живет в Киеве. В детстве она мечтала стать актрисой и парикмахером, но, закончив школу, поступила в Киевский национальный университет на специальность "Менеджмент бизнес-организации". Александра более 10 лет занимается танцами. Девушка увлекается спортом, особенно ей нравится теннис, а также интересуется психологией.

[ + – ] Александра Яремчук

После окончания вуза по специальности она не работала. Ее часто приглашают на съемки, благодаря чему в ее соцсети много эффектных снимков.

Яремчук любит путешествовать и уже побывала во многих странах Европы, в Дубае, Турции. Она публикует фото из путешествий, а также любит демонстрировать свою стройную фигуру в купальнике.

За победу в конкурсе Александра получила корону стоимостью $3 млн долларов и 500 тыс грн.

Луиза Филатова – "Вице-мисс Украина-2021"

Луизе Филатовой из Донецкой области – 22 года, как и победительнице конкурса "Мисс Украина-2021". Она модель, актриса (в прошлом актриса театра кукол), телеведущая и визажист. В 2017 году она поступила в Киевский международный университет, где изучает сценическое искусство.

[ + – ] Луиза Филатова Фото: missukraine_official/Instagtram

Согласно информации на Work.ua, с 2010 по 2014 год она сотрудничала с модельным агентством "Подиум". В детстве она участвовала в конкурсе "Мини-мисс Украина", заняв второе место.

У девушки есть страница в Instagram, которую она ведет с октября прошлого года. В одной из публикаций Луиза показала фото, какой была раньше, и рассказала, как страдала от комплексов из-за лишнего веса, и что с некоторыми из них борется до сих пор. Ради работы моделью Луиза сбросила 20 кг и стала вегетарианкой.

[ + – ] Луиза показала, какой была до похудения

Девушка увлекается верховой ездой и не представляет своей жизни без заботы о животных.

В своих постах она мотивирует подписчиц к изменениям, показывая на своем примере, что все возможно.

"Важно не превращать свою жизнь в бесконечный марафон и научится останавливаться, делать глубокий выдох, осматриваться и двигаться дальше в ровном и уверенном темпе. Как раз в один из таких моментов я поняла, что на самом деле не использую свой потенциал даже на 20%. И моя молодость может так и пройти мимо меня и моих больших мечт. Эта мысль меня испугала, да. Но зато дала мотивацию выходить из зоны комфорта и делать то, чего всегда боялась или считала полной глупостью", – написала она в начале октября.

Марта Резниченко – "Мисс зрительских симпатий"

20-летняя Марта Резниченко стала "Мисс Тернополь" 14 июня этого года. Девушка знает четыре языка. Она закончила институт технологий в Ванкувере (Канада) по специальности "Маркетинг в продажах" и активно сотрудничает с разными украинскими и канадскими брендами.

[ + – ] Марта Резниченко Фото: missukraine_official/Instagtram

Как и победительница конкурса "Мисс Украина-2021", Резниченко 10 лет посвятила бальным танцам.

Марта занимается моделингом и благотворительностью. Девушка является основательницей собственного социального проекта для женщин "PRO TEBE".

На своей странице в Instagram девушка публикует фото из путешествий, причем она любит как посещать теплые страны, так и отдыхать на украинских курортах. Обладая эффектной внешностью, Марта часто делиться снимками в купальниках.

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях отреагировала на критику в соцсетях из-за русского языка. Она обратилась к хейтерам и объяснила, почему разговаривает не на украинском.