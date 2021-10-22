Міс Україна-2021: що постять в Instagram найкрасивіші дівчата країни

Дівчата діляться з підписниками подробицями свого життя, мотиваційними постами та великою кількістю красивих знімків.

Напередодні, 21 жовтня, у Києві обрали найкрасивішу дівчину України, яка тепер представить країну на міжнародному конкурсі Miss World у Пуерто-Ріко. Корона переможниці дісталася 22-річній уродженці Вінницької області Олександрі Яремчук. Титул "Віцеміс Україна-2021" завоювала 22-річна київська актриса та модель Луїза Філатова, а титул "Міс глядацьких симпатій" дістався 20-річній Марті Резніченко, "Міс Тернопіль-2021". Фокус зібрав усе, що відомо про найкрасивіших дівчат країни, а також подивився, які фото вони публікують у себе в соцмережах.

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Олександра Яремчук — "Міс Україна-2021"

Олександрі Яремчук — 22 роки. Дівчина родом із Вінницької області, але живе в Києві. У дитинстві вона мріяла стати актрисою та перукарем, але, закінчивши школу, вступила до Київського національного університету на спеціальність "Менеджмент бізнес-організації". Олександра більше 10 років займається танцями. Дівчина захоплюється спортом, особливо їй подобається теніс, а також цікавиться психологією.

[ + – ] Олександра Яремчук

Після закінчення вузу за фахом вона не працювала. Її часто запрошують на зйомки, завдяки чому в її соцмережі багато ефектних знімків.

Яремчук любить подорожувати та вже побувала в багатьох країнах Європи, в Дубаї, Туреччині. Вона публікує фото з подорожей, а також любить демонструвати свою струнку фігуру в купальнику.

За перемогу в конкурсі Олександра отримала корону вартістю $3 млн доларів і 500 тис. грн.

Луїза Філатова — "Віцеміс Україна-2021"

Луїзі Філатовій із Донецької області — 22 роки, як і переможниці конкурсу "Міс Україна-2021". Вона модель, актриса (в минулому актриса театру ляльок), телеведуча та візажистка. У 2017 році вона вступила в Київський міжнародний університет, де вивчає сценічне мистецтво.

[ + – ] Луїза Філатова Фото: missukraine_official/Instagtram

Згідно з інформацією на Work.ua, із 2010 по 2014 рік вона співпрацювала з модельним агентством "Подіум". У дитинстві вона брала участь у конкурсі "Мініміс Україна", посівши друге місце.

У дівчини є сторінка в Instagram, яку вона веде з жовтня минулого року. В одній із публікацій Луїза показала фото, якою була раніше, і розповіла, як страждала від комплексів через зайву ваги, і що з деякими з них бореться до сих пір. Заради роботи моделлю Луїза скинула 20 кг і стала вегетаріанкою.

[ + – ] Луїза показала, якою була до схуднення

Дівчина захоплюється верховою їздою і не уявляє свого життя без турботи про тварин.

У своїх постах вона мотивує підписниць до змін, показуючи на своєму прикладі, що все можливо.

"Важливо не перетворювати своє життя на нескінченний марафон і навчитися зупинятися, робити глибокий видих, оглядатися та рухатися далі в рівному й упевненому темпі. Якраз в один із таких моментів я зрозуміла, що насправді не використовую свій потенціал навіть на 20%. І моя молодість може так і пройти повз мене і моїх великих мрій. Ця думка мене злякала, так. Але зате дала мотивацію виходити із зони комфорту та робити те, чого завжди боялася або вважала повною дурістю", — написала вона на початку жовтня.

Марта Резніченко — "Міс глядацьких симпатій"

20-річна Марта Резніченко стала "Міс Тернопіль" 14 червня цього року. Дівчина знає чотири мови. Вона закінчила інститут технологій у Ванкувері (Канада) за фахом "Маркетинг у продажах" і активно співпрацює з різними українськими та канадськими брендами.

[ + – ] Марта Резніченко Фото: missukraine_official/Instagtram

Як і переможниця конкурсу "Міс Україна-2021", Резніченко 10 років присвятила бальним танцям.

Марта займається моделінгом і благодійністю. Дівчина є засновницею власного соціального проекту для жінок "PRO TEBE".

На своїй сторінці в Instagram дівчина публікує фото з подорожей, причому вона любить як відвідувати теплі країни, так і відпочивати на українських курортах. Володіючи ефектною зовнішністю, Марта часто ділитися знімками в купальниках.

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях відреагувала на критику в соцмережах через російську мову. Вона звернулася до хейтерів і пояснила, чому розмовляє не українською.