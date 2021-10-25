Умер Джеймс Майкл Тайлер, звезда сериала "Друзья"

В культовом сериале актер исполнил роль официанта Гантера в кафе Central Perk

В возрасте 59 лет скончался Джеймс Майкл Тайлер, наиболее известный по роли официанта Гантера в "Друзьях". Он работал в "Центральной кофейне" (Central Perk), где постоянно встречались Рэйчел Грин, Моника Геллер, Фиби Буффе, Джоуи Триббиани, Чендлер Бинг и Росс Геллер. Об этом пишет CNN.

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Последние годы актер боролся с раком простаты, который обнаружили случайно, когда ему было 56 лет, но болезнь оказалась сильнее. Именно из-за курса лечения и осложнений из-за болезни Тайлер не смог поучаствовать в съемках спецэпизода "Друзей". Джеймс Майкл Тайлер, как сообщил его агент, скончался в своем доме в Дос-Анджелесе. Его жена Дженнифер Карно была рядом.

[ + – ] Джеймс Майкл Тайлер в роли Гантера Фото: Скриншот [ + – ] Джеймс Майкл Тайлер в последние годы Фото: Скриншот

Джеймс Майкл Тайлер попал на съемочную площадку "Друзей" случайно, о чем он сам рассказывал в интервью. Он и правда работал баристой. "У меня была работа в кафе, под названием "Буржуазная Свинья" в Голливуде. Я был одним из первых барист – думаю, что я начал там работать в 1990 году или около того. Я работал с ассистентом режиссера Джоэлом Вонгом, он позвонил мне и сказал: "Эй, ты не хочешь прийти и стать фоном в кофейне? Было бы здорово, если бы ты смог просто стоять там, возле кофемашины и делать вид, что действительно работаешь, чтобы все выглядело более правдоподобно. Шоу вряд ли будет продолжаться более 6 сезонов". Никто на самом деле не ожидал, пока не закончился первый сезон, что все это может продлиться 10 лет! Кто бы мог подумать?", — вспоминал Тайлер.

Иронично, но кофе он так ни разу и не сделал: кофемашина была слишком шумной. Так что Тайлер только делал вид, что варит кофе.

Светлые волосы Гантера (или Гюнтера) также стали частью его образа по счастливой случайности. "У меня был друг, который хотел стать парикмахером. Он хотел попрактиковать осветление волос, и я предложил ему себя. Так получилось, что волосы стали очень светлыми и это был вечер накануне звонка, в котором мне сообщили, что завтра начинаются съемки первого сезона" – рассказывал актер.

[ + – ] Один из эпизодов с Гантером и Джоуи

До половины второго сезона Гантер не произнес ни одной строчки текста. И только потом герою Тайлера решили дать текст. Правда он был очень коротким.

"Однажды между дублями ко мне подошла Марта Кауффман (со-создательница и продюсер "Друзей", — ред.) и спросила, был ли у меня когда-нибудь актерский опыт, на что я ответил, что у меня степень магистра искусств по актерскому мастерству вообще-то. На что она, без объяснений сказала: "Отлично!" Но на следующей неделе, когда я пришел, она сказала: " Твое имя Гантер", на что я ответил, что не совсем понимаю, о чем она. Тогда она сказала, что теперь это имя моего персонажа, который сегодня получит свой первый текст, который состоял из слова "Да", — рассказывал актер.

[ + – ] Гантер и Рэйчел Грин Фото: Скриншот [ + – ] Джеймс Майкл Тайлер в роли Гантера Фото: Скриншот

Его роль была расширена и его даже называли "седьмым из друзей". По сюжету он был влюблен в Рэйчел Грин и был родом из Голландии, для чего ему пришлось подучить язык с репетитором.

Напомним, в сентябре стало известно, что умер актер Уилли Гарсон, звезда сериала "Секс в большом городе". Он играл друга Кэрри – гея Стэнфорда Блэтча.